وثائق صناديق الاستثمار تحقق ارتفاعات جيدة فى يناير

أحمد علىحققت وثائق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الشهر الماضى وتحديدًا فى الفترة من 28 ديسمبر 2017 الى 28 يناير 2018، ارتفاعات شبه جماعية فى جميع فئاتها المختلفة رغم تعرض السوق والأسهم القيادية لعمليات جنى أرباح خلال الأسبوعين الماضيين.وسجل مؤشر السوق الرئيسى EGX30 تراجعًا خلال يناير نحو %0.

أحمد على

حققت وثائق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الشهر الماضى وتحديدًا فى الفترة من 28 ديسمبر 2017 الى 28 يناير 2018، ارتفاعات شبه جماعية فى جميع فئاتها المختلفة رغم تعرض السوق والأسهم القيادية لعمليات جنى أرباح خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجل مؤشر السوق الرئيسى EGX30 تراجعًا خلال يناير نحو %0.15، مغلقًا عند 15042 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، %4.26 عند مستوى 863 نقطة، وحقق EGX100، الأوسع نطاقًا صعودًا نسبته %3.56، حقق بها 2042 نقطة.

وبلغ الحد الأقصى لمعدل صعود وثائق صناديق فئة المتوازنة %5.4، مقابل %7.3 لفئة صناديق الأسهم، فيما سجلت الصناديق النقدية أعلى مستوى عند %1.65، ونظيرتها الإسلامية %7.43، وجاء صندوق فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، أكبر الصناديق صعودًا بنسبة %7.43.

واستحوذ المستثمرون المحليون على %69.9 من التعاملات، فيما كان نصيب الأجانب %20.52 بصافى شراء 3.8 مليار جنيه، فيما كان نصيب العرب %9.51 متجهين للشراء بواقع 69 مليونا، وكان نصيب الأفراد من التعاملات %47.24، والمؤسسات على %52.76، بصافى بيع 650 مليون جنيه.

وسجلت التداولات بالبورصة خلال شهر يناير الماضى إلى 26.9 مليار جنيه، واستحوذت الأسهم على %79.5 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، كما ارتفع رأس المال السوقى إلى 858 مليارا بنحو %4.1.

«تكامل» يتصدر «المتوازنة» ويربح %5.4

تصدر صندوق «البنك التجارى الدولى – تكامل» ارتفاعات فئة الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 28 ديسمبر 2017 إلى 28 يناير 2018 بنسبة %5.4 مسجلًا 175.59 جنيه للوثيقة، تلاه بنك التنمية والائتمان الزراعى مرتفعًا بنسبة %3.16، مسجلًا 248.10 جنيه.

وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع قدرها %3.05 مسجلًا قيمة 326.68 جنيه للوثيقة، وتلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة %2.92 بقيمة 12.93 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل بنك مصر الأول بنسبة %1.96 بقيمة 208.83 جنيه. وهبط كل من صندوقا مصر الخير المتوازن بنسبة %2.19 بقيمة 23.19 جنيه، والبنك الأهلى الأول بنسبة %8 بقيمة 43.03 جنيه للوثيقة.

يُذكر أن بعض الصناديق قامت بتوزيعات نقدية على حملة الوثائق، ما تسبب فى تراجع أسعار وثائقها خلال الشهر الأول من العام الجارى.

«استثمار» يقود «الأسهم» بزيادة %7.3

نجح التجارى الدولى الثانى «استثمار» فى اقتناص صدارة ترتيب فئة صناديق الأسهم عن تعاملات الفترة 28 ديسمبر / 28 يناير 2018 بنسبة صعود بلغت %7.31 بقيمة 199.2 جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا صندوق قناة السويس «الأجيال” بنسبة صعود %5.95 لتبلغ قيمة وثيقته نحو 16جنيها.

وفى المركز الثالث حضر صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «شيلد» بنسبة صعود فى قيمة وثيقته مثلت %5.63 لتسجل 236.7 جنيه، و رابعًا جاء صندوق بنك ABC بنسبة ارتفاعا قدره %5.57 فى قيمة وثيقته التى بلغت 273.67، وخامسًا صندوق بنك بلوم مصر بنسبة ارتفاع بلغت %5.56 لتسجل وثيقته مستوى 229.22 جنيه.

وخالف كل من قناة السويس و البنك الأهلى الخامس الاتجاه الصعودى لفئة الأسهم، إذ هبط الأول بنسبة %1.72 مسجلًا 545.96 جنيه للوثيقة، فيما تراجع الثانى بنسبة %7.5 لتحقق 12.8 جنيه للوثيقة.

«العربى النقدى» يستقر على قمة «النقدية»

جاء صندوق البنك العربى النقدى «يوماتى» فى صدارة ارتفاعات الصناديق النقدية خلال شهر بصعود لقيمة وثيقته نسبته %1.65 بقيمة 21.57 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق بنك الثاهرة النقدى الثانى بنسبة صعود قدرها %1.19 مسجلا 22.18 جنيه للوثيقة ومن بعده فى المركز الثالث بنك SAIB النقدى بنسبة صعود قدرها %1.17 ليسجل 14.16 جنيه للوثيقة.

ورابعًا حل بنسبة ارتفاع قدرها %1.16 كل من صندوقى بنك مصر النقدى وجمان، وسجل الأول 33.88 جنيه، و الثانى 224.65 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق التجارى الدولى «ثبات» بنسبة صعود %1.91 بقيمة 198.2جنيه ليحتل بها المركز الأول، وخلفه صندوق «بنك القاهرة الثابت» بنسبة %1.70 مسجلة 162.86جنيه، وجاء ثالثًا صندوق العربى الافريقى «جذور» بنسبة %0.97 بقيمة 17.861 جنيه للوثيقة، ورابعًا البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.84 بقيمة 1432.54 جنيه، وخلفها صندوق البنك العقارى العربى «المصرى» بنسبة %0.93 بقيمة 160.676 جنيه.

«أمان» الأعلى فى «الإسلامية» بنمو %7.4

صعد “أمان» لصدارة فئة الصناديق الإسلامية بارتفاع فى قيمة وثيقته بنسبة %7.4 لتسجل 108.27 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة %6.19 بقيمة 204.22 جنيه. جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق سنابل بنسبة ارتفاع %4.90 بقيمة 160.87 جنيه، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» بنسبة %4.51 بقيمة 18.76 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته %3.77 لتسجل 140.7 جنيه.

صعود «تحديد الأصول» وثبات «الأجنبية»

صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل %4.058 لوثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 214.88 جنيه، و سجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 صعود قدره %4.48 بقيمة 731.88 جنيه.

وسجلت صناديق العملة الأجنبية ثباتا نسبيا، فحققت وثيقة مصر النقدى الدولار، قيمة 11.448 دولار بنسبة ارتفاع %0.03، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 10.960 يورو.