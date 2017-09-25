وثائق صناديق الاستثمار تحافظ على مكاسبها الجماعية

أحمد علىنجحت وثائق صناديق الاستثمار فى الاستمرار على أداء الربحية، للأسبوع الثالث على التوالى، مدعومة بارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %0.621.32، مع أداء مميز لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى.حققت صناديق الأسهم والمتوازنة أكبر نسب ارتفاع، وحافظت فئة الصناديق ال

أحمد على

نجحت وثائق صناديق الاستثمار فى الاستمرار على أداء الربحية، للأسبوع الثالث على التوالى، مدعومة بارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %0.621.32، مع أداء مميز لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

حققت صناديق الأسهم والمتوازنة أكبر نسب ارتفاع، وحافظت فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت بكامل أعضاؤها على حالة الارتفاع الجماعى، للأسبوع الخامس على التوالى.

وقد صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %0.62 مغلقًا عند مستوى 13695.33 نقطة خلال الأسبوع الماضى، فيما سجل نظيره EGX70 ارتفاعًا بنسبة 2.71%، مسجلًا مستوى 762.71نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة %2.41 مغلقًا عند 1691.81 نقطة.

فيما بلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى فقط، نحو 4.9 مليار جنيه، وارتفع رأسمال البورصة السوقى بنسبة %1.8، مسجلًا مستوى 732.432 مليار جنيه، مقارنة بـ 719.619 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

استحوذت المؤسسات على %32.41من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة %67.59، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 294.70 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

«مصر الخير» يواصل الأداء المميز ويحقق %8.27

صعدت الصناديق المفتوحة – المتوازنة، خلال الأسبوع الماضى، عدا صندوق بنك مصر الأول الذى هبطت قيمة وثيقته بنحو %1.53، مسجلة 184.61 جنيه، فيما تصدر قائمة الارتفاعات صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة %8.27، مسجلًا 21.44 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %2.98 مغلقًا عند 145.45 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %2.33 بقيمة 44.72 جنيه.

«استثمار التجارى الدولى» يتصدر صناديق «الأسهم»

حققت فئة صناديق الأسهم ارتفاعات جيدة للأسبوع الرابع على التوالى، وجاء صندوق “البنك التجارى الدولي «استثمار» فى صدارة الصناديق بنسبة %2.76 مسجلًا 152.05 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك القاهرة بنسبة %2.66 مغلقًا عند مستوى 108.90 جنيه.

حل صندوق “مصر المستقبل” فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %2.49 مسجلًا 25.11 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الثانى بنسبة %1.61 مسجلًا مستوى 96.92 جنيه.

الصناديق النقدية و الدخل الثابت خلال الفترة من 14/9/2017 الى 20/9/2017

%0.32 تضع «HSBC للسيولة» فى مقدمة «النقدية»

جاء صندوق «إتش إس بى سى للسيولة» فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية والعائد الثابت، بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ%0.32، بقيمة 216.22 جنيه للوثيقة، حل بعده صندوق بنك الإسكندرية النقدى بنسبة %0.30 بقيمة 247.68جنيه، وخلفه ثالثا كلا من صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد»، وصندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة»، وصندوق بنك مصر النقدى، وصندوق بنك كريدى أجريكول الثالث، وصندوق البنك العربى الإفريقى جومان، بنسبة ارتفاع قدرها % 0.29

وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق “ثبات” بنسبة %0.22 مسجلة 180 جنيه، وارتفعت قيمة وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى “جذور” بنحو %0.26 لتسجل 17.053 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق أصول بـ%0.23 بقيمة 303.4 جنيه للوثيقة.

«هلال الإسلامية» يسطع بنمو بـ%2.42

صعد صندوق «فيصل الإسلامي» – التجارى الدولى «أمان» بنسبة %2.42 مسجلًا 161.88 جنيه، ليتصدر ارتفاعات الصناديق الإسلامية خلال الأسبوع الماضى، فيما حل بعده صندوق بشائر الذى أغلق عند 84.62 جنيه للوثيقة، بنسبة ارتفاع %2.02، وثالثًا جاء صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %1.84 مغلقًا 110.39جنيه.

وارتفع صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بــ0.11% بقيمة 180 جنيه، فيما صعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة 0.60%، متصدرًا ارتفاعات الصناديق الإسلامية المتوازنة بقيمة 94.11 جنيه للوثيقة.

«تحديد الأصول» تواصل الزحف والعملة الأجنبية يحافظ على ثباته

سجلت صناديق تحديد الأصول تحسنًا فى أداؤها خلال الأسبوع الماضى، وارتفعت وثائق صندوقى الشركة العربية المصرفية العربية 1 بنسبة %0.88 بقيمة 851.899 جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 بنسبة %0.89، بقيمة 580.31 جنيه.

سجلت صناديق العملة الأجنبية، ثباتًا على مستويات الأسبوع قبل الماضى، وسجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار 11.37 دولار، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 11.95 يورو.V

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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– ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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– ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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– ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬