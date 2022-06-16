وثائق «صناديق الاستثمار» تتحول للصعود فى تعاملات الأسبوع الماضى

حولت وثائق صناديق الاستثمار دفتها للمسار الصاعد الأسبوع الماضى، لتكسر موجة هبوط خيمت عليها على مدار 4 أسابيع سابقة، وجاء ذلك تأثرًا بارتفاع مؤشرات البورصة جماعيًا الأسبوع الماضى، بواقع %2.28 للمؤشر الرئيسى EGX30ليغلق عند مستوى 10230 نقطة.
وارتفع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %7، مسجلًا 1858 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 ، بنسبة %6، ليغلق عند مستوى 2765 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3.14، بما يعادل نحو 14.2 مليار جنيه، ليسجل 673.9 مليار الأسبوع قبل الماضى، مقارنة بـنحو 659.7 مليار الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت فى تحقيق ارتفاعات محدودة.
«سندى» الأكثر تفوقًا فى «المتوازنة»
وارتفعت كل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، وفى مقدمتها صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى»، إذ صعدت وثيقته بـ%2.2 لتسجل 12.77 جنيه.
وحل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المركز الثانى بـ%2.03 وبقيمة 246.39 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بالمركز الثالث بـ%1.87 ليصل سعر وثيقته إلى 348.64 جنيه.
وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» المركز الرابع بـ%1.72، ليصل سعر وثيقته إلى 271.84 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الأول فى نهاية الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ%1.46 ليصل سعر وثيقته إلى 42.32 جنيه .
الصناديق المتوازنة من 5/6/2022 الى 12/6/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 12 يونية
|سعر الوثيقة في 5 يونية
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك الاستثمار العربي “سندي”
|10
|12.779
|12.503
|2.20
|1
|بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة”
|100
|246.39
|241.48
|2.03
|2
|بنك الكويت الوطني “الميزان”
|100
|348.647
|342.235
|1.87
|3
|البنك الزراعي المصري “الماسي”
|100
|271.84
|267.24
|1.72
|4
|البنك الأهلى الأول
|100
|42.32
|41.71
|1.46
|5
|بنك مصر الأول
|500
|190.44
|187.87
|1.37
|6
|البنك التجاري الدولي “تكامل”
|100
|193.98
|191.41
|1.34
|7
|مصر الخير
|10
|14.338
|14.320
|0.13
|8
«فاروس» يتربع على عرش «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 12 يونية
|سعر الوثيقة في 5 يونية
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|فاروس 1
|100
|91.26
|84.6
|7.872
|1
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|115.51
|109.87
|5.133
|2
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|118.14
|114.52
|3.161
|3
|بنك بلوم مصر
|100
|133.32
|129.62
|2.854
|4
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|370.03
|360.57
|2.624
|5
|بنك الاسكندرية
|100
|338.39
|329.76
|2.617
|6
|المصري الخليجي
|100
|242.45
|236.27
|2.616
|7
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|170.79
|166.44
|2.614
|8
|بنك الكويت الوطني “نماء”
|10
|14.845
|14.468
|2.606
|9
|البنك الأهلي المتحد “الفا”
|10
|19.980
|19.474
|2.597
|10
|بنك القاهرة
|10
|107.14
|104.43
|2.595
|11
|MID BANK 1
|100
|516.56
|503.69
|2.555
|12
|قناة السويس “الاجيال”
|10
|13.428
|13.095
|2.542
|13
|العربي الافريقي الدولي “شيلد”
|50
|173.92
|169.79
|2.432
|14
|التجاري الدولي الثاني “استثمار”
|100
|187.36
|183.51
|2.098
|15
|البنك الأهلي الثاني
|100
|62.96
|61.78
|1.910
|16
|البنك الاهلي الخامس
|10
|10.72
|10.52
|1.901
|17
|البنك الأهلي الثالث
|100
|126.75
|124.4
|1.889
|18
|بنك مصر الثاني
|66.67
|81.16
|79.77
|1.743
|19
|بنك مصر الثالث
|100
|629.16
|619
|1.641
|20
|مصر المستقبل
|10
|21.48
|21.14
|1.608
|21
|قناة السويس
|500
|460.06
|452.86
|1.590
|22
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|285.78
|281.48
|1.528
|23
|بنك التعمير والاسكان “تعمير”
|100
|179.87
|177.17
|1.524
|24
|بنك تنمية الصادرات “الخبير”
|33.33
|114.47
|113.29
|1.042
|25
|بايونيرز “الرائد”
|100
|82.42
|82.05
|0.451
|26
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم تحول مؤشرات البورصة للصعود الاسبوع الماضى، مسجلة ارتفاعات قوية .
واقتنص صندوق فاروس قمة صناديق الأسهم بأعلى نسبة ارتفاع %7.87، لتسجل وثيقته 91.26 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بـ %5.13 وبسعر 115.51 جنيه للوثيقة .
وحل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC فى المركز الثالث بارتفاع %3.16 ليصل سعر وثيقته إلى 118.14 جنيه، تلاه صندوق بنك بلوم مصر بـ %2.85 وبسعر 133.32 جنيه فى المركز الرابع .
وجاء خامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الأول بنسبة ارتفاع %2.62 وبسعر 370.03 جنيه للوثيقة الواحدة.
«أصول» يقتنص صدارة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 12 يونية
|سعر الوثيقة في 5 يونية
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|التجاري الدولي “أصول”
|100
|524.09
|523
|0.208
|1
|أروب للتأمين
|100
|222.41
|221.97
|0.198
|2
|ان اي كابيتال “سيولة”
|10
|11.317
|11.296
|0.191
|3
|البنك الزراعي المصري “حصاد”
|10
|34.470
|34.406
|0.185
|4
|بنك التعمير والاسكان “موارد”
|10
|33.910
|33.848
|0.185
|5
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|370.22
|369.54
|0.184
|6
|التجاري وفا بنك
|1000
|1922.455
|1918.943
|0.183
|7
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|35.522
|35.458
|0.183
|8
|بنك EGB ثراء
|10
|23.131
|23.089
|0.182
|9
|MID BANK 2
|1000
|1041.408
|1039.520
|0.182
|10
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1041.56
|1039.69
|0.180
|11
|بنك الاستثمار العربي
|10
|12.654
|12.632
|0.180
|12
|بنك HSBC مصر
|100
|370.121
|369.459
|0.179
|13
|بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”
|10
|37.201
|37.135
|0.178
|14
|البنك العربي الافريقي “جمان”
|100
|367.998
|367.344
|0.178
|15
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|48.119
|48.033
|0.178
|16
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|36.514
|36.449
|0.178
|17
|البنك الأهلي المتحد “ثروة”
|100
|298.739
|298.209
|0.178
|18
|بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار”
|100
|462.064
|461.245
|0.178
|19
|البنك العربي النقدي “يوماتي”
|10
|35.331
|35.269
|0.176
|20
|بنك الكويت الوطني “اشراق”
|10
|34.356
|34.296
|0.176
|21
|بنك مصر النقدي
|10
|55.558
|55.461
|0.176
|22
|بنك تنمية الصادرات “يومي”
|100
|453.610
|452.814
|0.176
|23
|بنك عودة النقدي
|10
|36.747
|36.684
|0.174
|24
|مصر للتأمين
|10
|22.893
|22.854
|0.171
|25
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|281.012
|280.540
|0.168
|26
|بنك SAIB النقدي
|10
|23.378
|23.338
|0.168
|27
|بنك الإمارات الوطني “مزيد”
|1000
|1440.14
|1437.73
|0.168
|28
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|258.748
|258.472
|0.107
|29
|صناديق الدخل الثابت
|العربي الافريقي الدولي “جذور”
|10
|30.154
|30.085
|0.227
|1
|البنك الأهلي الثامن
|1000
|1931.485
|1927.22
|0.221
|2
|التجاري الدولي “ثبات”
|100
|380.16
|379.35
|0.214
|3
|بنك القاهرة “الثابت”
|100
|278.45
|277.9
|0.198
|4
|البنك العقاري المصري العربي “المصري”
|100
|268.479
|267.991
|0.182
|5
وكعادتها استكملت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر بتحركات البورصة– الصعود الجماعى، خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.2، وبقيمة 524.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ%0.198 وبقيمة 222.41 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق إن اى كابيتال «سيولة » بالمركز الثالث، بارتفاع %0.191، وبلغ سعر وثيقته 11.31 جنيه، ثم البنك الزراعى المصرى «حصاد» رابعًا، بارتفاع %0.185 وبقيمة 34.46 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتذيل صندوق بنك الإسكان والتعمير «موارد» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.185، وبسعر 33.91 جنيه للوثيقة.
و«جذور» يتقدم «الدخل الثابت»
كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» أعلى نسبة صعود بـ%0.22 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 30.15 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الثامن فى المركز الثانى بـ%0.22، ليصل سعر وثيقته إلى 1931.48 جنيه، ثم جاء البنك التجارى الدولى «ثبات» – بالمركز الثالث – بـ %0.21 ليسجل 380.16 جنيه للوثيقة.
«نعيم» يعتلى قمة «الإسلامية»
وسيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، وسجل صندوق نعيم مصر أعلى نسبة ارتفاع بنحو %3.52 ، ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 126.56 جنيه.
وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» المركز الثانى، بارتفاع %2.5، وبلغ سعر وثيقته 17.73 جنيه، ثم جاء صندوق بنك البركة مصر ثالثًا بـ %2.25، وبقيمة 105.82 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الرابع بنسبة %2.02، وبسعر 15.32 جنيه للوثيقة، وجاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ%1.92، وبلغ سعر وثيقته 81.12 جنيه.
وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.176، وبقيمة 285.01 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.175، مسجلًا 210.45 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم بنك البركة «البركات» ثالثًا، بنسبة %0.164 ليصل سعر الوثيقة إلى 128.08 جنيه.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أعلى نسبة ارتفاع بـ %3.51، لتصل إلى 139.08 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %2.08، لتصل إلى 89.59 جنيه.
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 12 يونية
|سعر الوثيقة في 5 يونية
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|نعيم مصر
|100
|126.56
|122.25
|3.526
|1
|بنك الكويت الوطني “ الحياة “
|100
|17.738
|17.304
|2.509
|2
|بنك البركة مصر
|100
|105.82
|103.49
|2.251
|3
|البنك الزراعي المصري “الوفاق”
|10
|15.324
|15.020
|2.025
|4
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|81.12
|79.59
|1.922
|5
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|104.46
|102.83
|1.585
|6
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل”
|100
|135.251
|133.169
|1.563
|7
|بنك الاستثمار العربي “هلال”
|100
|206.350
|203.297
|1.502
|8
|بنك مصر الرابع
|100
|86.15
|84.98
|1.377
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|البنك المصرف المتحد “رخاء”
|100
|285.01
|284.51
|0.176
|1
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|210.455
|210.087
|0.175
|2
|بنك البركة “البركات”
|100
|128.08
|127.87
|0.164
|3
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|100
|139.087
|134.360
|3.518
|1
|بنك البركة مصر “ المتوزان “
|100
|89.59
|87.76
|2.085
|2
الارتفاع يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 12 يونية
|سعر الوثيقة في 5 يونية
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|117.005
|115.224
|1.545
|1
|بنك تنمية الصادرات “كنوز”
|100
|158.795
|156.381
|1.544
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|227.208
|226.833
|0.17
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|بنك مصر التراكمى “صندوق العمر”
|100
|544.65
|540.93
|0.69
|1
|صندوق العربي الافريقي “جارد”
|10
|17.020
|16.906
|0.67
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|مصر النقدي “ الدولار “
|10 دولار
|12.022
|12.019
|0.02
|1
|مصر النقدي “ اليورو “
|10 يورو
|11.033
|11.033
|0.000
|2
وسيطر المسار الصاعد على وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، لتسجلا ارتفاعًا بنسبة %1.54، وبلغ سعر وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB نحو 117 جنيهًا للوثيقة، ووصل سعر وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» إلى 158.79 جنيه للوثيقة .
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.17، ليصل سعر الوثيقة إلى 227.2 جنيه.
وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.69 لصندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» لتسجل 544.65 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.67 لتصل إلى 17.01 جنيه.