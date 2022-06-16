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وثائق «صناديق الاستثمار» تتحول للصعود فى تعاملات الأسبوع الماضى

بعد تراجع استمر 4 أسابيع

وثائق «صناديق الاستثمار» تتحول للصعود فى تعاملات الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

8:42 ص, الخميس, 16 يونيو 22

حولت وثائق صناديق الاستثمار دفتها للمسار الصاعد الأسبوع الماضى، لتكسر موجة هبوط خيمت عليها على مدار 4 أسابيع سابقة، وجاء ذلك تأثرًا بارتفاع مؤشرات البورصة جماعيًا الأسبوع الماضى، بواقع %2.28 للمؤشر الرئيسى EGX30ليغلق عند مستوى 10230 نقطة.

وارتفع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %7، مسجلًا 1858 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 ، بنسبة %6، ليغلق عند مستوى 2765 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3.14، بما يعادل نحو 14.2 مليار جنيه، ليسجل 673.9 مليار الأسبوع قبل الماضى، مقارنة بـنحو 659.7 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«سندى» الأكثر تفوقًا فى «المتوازنة»

وارتفعت كل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، وفى مقدمتها صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى»، إذ صعدت وثيقته بـ%2.2 لتسجل 12.77 جنيه.

وحل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المركز الثانى بـ%2.03 وبقيمة 246.39 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بالمركز الثالث بـ%1.87 ليصل سعر وثيقته إلى 348.64 جنيه.

وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» المركز الرابع بـ%1.72، ليصل سعر وثيقته إلى 271.84 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الأول فى نهاية الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ%1.46 ليصل سعر وثيقته إلى 42.32 جنيه .

الصناديق المتوازنة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 12 يونيةسعر الوثيقة في 5 يونيةنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك الاستثمار العربي “سندي”1012.77912.5032.201
بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة”100246.39241.482.032
بنك الكويت الوطني “الميزان”100348.647342.2351.873
البنك الزراعي المصري “الماسي”100271.84267.241.724
البنك الأهلى الأول10042.3241.711.465
بنك مصر الأول500190.44187.871.376
البنك التجاري الدولي “تكامل”100193.98191.411.347
مصر الخير1014.33814.3200.138

«فاروس» يتربع على عرش «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 12 يونيةسعر الوثيقة في 5 يونيةنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
فاروس 110091.2684.67.8721
البنك الأهلي الكويتي100115.51109.875.1332
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100118.14114.523.1613
بنك بلوم مصر100133.32129.622.8544
كريدي أجريكول مصر الأول100370.03360.572.6245
بنك الاسكندرية100338.39329.762.6176
المصري الخليجي100242.45236.272.6167
كريدي أجريكول الثاني100170.79166.442.6148
بنك الكويت الوطني “نماء”1014.84514.4682.6069
البنك الأهلي المتحد “الفا”1019.98019.4742.59710
بنك القاهرة10107.14104.432.59511
MID BANK 1100516.56503.692.55512
قناة السويس “الاجيال”1013.42813.0952.54213
العربي الافريقي الدولي “شيلد”50173.92169.792.43214
التجاري الدولي الثاني “استثمار”100187.36183.512.09815
البنك الأهلي الثاني10062.9661.781.91016
البنك الاهلي الخامس1010.7210.521.90117
البنك الأهلي الثالث100126.75124.41.88918
بنك مصر الثاني66.6781.1679.771.74319
بنك مصر الثالث100629.166191.64120
مصر المستقبل1021.4821.141.60821
قناة السويس500460.06452.861.59022
المجموعة العربية المصرية للتأمين100285.78281.481.52823
بنك التعمير والاسكان “تعمير”100179.87177.171.52424
بنك تنمية الصادرات “الخبير”33.33114.47113.291.04225
بايونيرز “الرائد”10082.4282.050.45126

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم تحول مؤشرات البورصة للصعود الاسبوع الماضى، مسجلة ارتفاعات قوية .

واقتنص صندوق فاروس قمة صناديق الأسهم بأعلى نسبة ارتفاع %7.87، لتسجل وثيقته 91.26 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بـ %5.13 وبسعر 115.51 جنيه للوثيقة .

وحل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC فى المركز الثالث بارتفاع %3.16 ليصل سعر وثيقته إلى 118.14 جنيه، تلاه صندوق بنك بلوم مصر بـ %2.85 وبسعر 133.32 جنيه فى المركز الرابع .

وجاء خامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الأول بنسبة ارتفاع %2.62 وبسعر 370.03 جنيه للوثيقة الواحدة.

«أصول» يقتنص صدارة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 12 يونيةسعر الوثيقة في 5 يونيةنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
التجاري الدولي “أصول”100524.095230.2081
أروب للتأمين100222.41221.970.1982
ان اي كابيتال “سيولة”1011.31711.2960.1913
البنك الزراعي المصري “حصاد”1034.47034.4060.1854
بنك التعمير والاسكان “موارد”1033.91033.8480.1855
بنك بلوم مصر النقدي100370.22369.540.1846
التجاري وفا بنك10001922.4551918.9430.1837
البنك الاهلي الكويتي النقدي1035.52235.4580.1838
بنك EGB ثراء1023.13123.0890.1829
MID BANK 210001041.4081039.5200.18210
كريدى أجريكول مصر الثالث10001041.561039.690.18011
بنك الاستثمار العربي1012.65412.6320.18012
بنك HSBC مصر100370.121369.4590.17913
بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”1037.20137.1350.17814
البنك العربي الافريقي “جمان”100367.998367.3440.17815
بنك الاسكندرية النقدي1048.11948.0330.17816
بنك القاهرة النقدي الثاني1036.51436.4490.17817
البنك الأهلي المتحد “ثروة”100298.739298.2090.17818
بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار”100462.064461.2450.17819
البنك العربي النقدي “يوماتي”1035.33135.2690.17620
بنك الكويت الوطني “اشراق”1034.35634.2960.17621
بنك مصر النقدي1055.55855.4610.17622
بنك تنمية الصادرات “يومي”100453.610452.8140.17623
بنك عودة النقدي1036.74736.6840.17424
مصر للتأمين1022.89322.8540.17125
البنك الأهلي المصري الرابع100281.012280.5400.16826
بنك SAIB النقدي1023.37823.3380.16827
بنك الإمارات الوطني “مزيد”10001440.141437.730.16828
بنك أبوظبي الوطني100258.748258.4720.10729
صناديق الدخل الثابت     
العربي الافريقي الدولي “جذور”1030.15430.0850.2271
البنك الأهلي الثامن10001931.4851927.220.2212
التجاري الدولي “ثبات”100380.16379.350.2143
بنك القاهرة “الثابت”100278.45277.90.1984
البنك العقاري المصري العربي “المصري”100268.479267.9910.1825

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر بتحركات البورصة– الصعود الجماعى، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.2، وبقيمة 524.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ%0.198 وبقيمة 222.41 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق إن اى كابيتال «سيولة » بالمركز الثالث، بارتفاع %0.191، وبلغ سعر وثيقته 11.31 جنيه، ثم البنك الزراعى المصرى «حصاد» رابعًا، بارتفاع %0.185 وبقيمة 34.46 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق بنك الإسكان والتعمير «موارد» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.185، وبسعر 33.91 جنيه للوثيقة.

و«جذور» يتقدم «الدخل الثابت»

كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» أعلى نسبة صعود بـ%0.22 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 30.15 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الثامن فى المركز الثانى بـ%0.22، ليصل سعر وثيقته إلى 1931.48 جنيه، ثم جاء البنك التجارى الدولى «ثبات» – بالمركز الثالث – بـ %0.21 ليسجل 380.16 جنيه للوثيقة.

«نعيم» يعتلى قمة «الإسلامية»

وسيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، وسجل صندوق نعيم مصر أعلى نسبة ارتفاع بنحو %3.52 ، ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 126.56 جنيه.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» المركز الثانى، بارتفاع %2.5، وبلغ سعر وثيقته 17.73 جنيه، ثم جاء صندوق بنك البركة مصر ثالثًا بـ %2.25، وبقيمة 105.82 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الرابع بنسبة %2.02، وبسعر 15.32 جنيه للوثيقة، وجاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ%1.92، وبلغ سعر وثيقته 81.12 جنيه.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.176، وبقيمة 285.01 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.175، مسجلًا 210.45 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم بنك البركة «البركات» ثالثًا، بنسبة %0.164 ليصل سعر الوثيقة إلى 128.08 جنيه.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أعلى نسبة ارتفاع بـ %3.51، لتصل إلى 139.08 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %2.08، لتصل إلى 89.59 جنيه.

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 12 يونيةسعر الوثيقة في 5 يونيةنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
نعيم مصر100126.56122.253.5261
بنك الكويت الوطني “ الحياة “10017.73817.3042.5092
بنك البركة مصر100105.82103.492.2513
البنك الزراعي المصري “الوفاق”1015.32415.0202.0254
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10081.1279.591.9225
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100104.46102.831.5856
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل”100135.251133.1691.5637
بنك الاستثمار العربي “هلال”100206.350203.2971.5028
بنك مصر الرابع10086.1584.981.3779
الصناديق النقديه الاسلامية     
البنك المصرف المتحد “رخاء”100285.01284.510.1761
أبوظبي الإسلامي النقدي100210.455210.0870.1752
بنك البركة “البركات”100128.08127.870.1643
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100139.087134.3603.5181
بنك البركة مصر “ المتوزان “10089.5987.762.0852

الارتفاع يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 12 يونيةسعر الوثيقة في 5 يونيةنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول     
بنك الشركة المصرفية العربية 2200117.005115.2241.5451
بنك تنمية الصادرات “كنوز”100158.795156.3811.5442
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100227.208226.8330.171
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
بنك مصر التراكمى “صندوق العمر”100544.65540.930.691
صندوق العربي الافريقي “جارد”1017.02016.9060.672
الصناديق العملة الأجنبية     
مصر النقدي “ الدولار “10 دولار12.02212.0190.021
مصر النقدي “ اليورو “10 يورو11.03311.0330.0002

وسيطر المسار الصاعد على وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، لتسجلا ارتفاعًا بنسبة %1.54، وبلغ سعر وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB نحو 117 جنيهًا للوثيقة، ووصل سعر وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» إلى 158.79 جنيه للوثيقة .

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.17، ليصل سعر الوثيقة إلى 227.2 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.69 لصندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» لتسجل 544.65 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.67 لتصل إلى 17.01 جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

8:42 ص, الخميس, 16 يونيو 22