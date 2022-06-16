وثائق «صناديق الاستثمار» تتحول للصعود فى تعاملات الأسبوع الماضى

حولت وثائق صناديق الاستثمار دفتها للمسار الصاعد الأسبوع الماضى، لتكسر موجة هبوط خيمت عليها على مدار 4 أسابيع سابقة، وجاء ذلك تأثرًا بارتفاع مؤشرات البورصة جماعيًا الأسبوع الماضى، بواقع %2.28 للمؤشر الرئيسى EGX30ليغلق عند مستوى 10230 نقطة.

وارتفع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %7، مسجلًا 1858 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 ، بنسبة %6، ليغلق عند مستوى 2765 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3.14، بما يعادل نحو 14.2 مليار جنيه، ليسجل 673.9 مليار الأسبوع قبل الماضى، مقارنة بـنحو 659.7 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«سندى» الأكثر تفوقًا فى «المتوازنة»

وارتفعت كل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، وفى مقدمتها صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى»، إذ صعدت وثيقته بـ%2.2 لتسجل 12.77 جنيه.

وحل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المركز الثانى بـ%2.03 وبقيمة 246.39 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بالمركز الثالث بـ%1.87 ليصل سعر وثيقته إلى 348.64 جنيه.

وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» المركز الرابع بـ%1.72، ليصل سعر وثيقته إلى 271.84 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الأول فى نهاية الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ%1.46 ليصل سعر وثيقته إلى 42.32 جنيه .

الصناديق المتوازنة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 12 يونية سعر الوثيقة في 5 يونية نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك الاستثمار العربي “سندي” 10 12.779 12.503 2.20 1 بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة” 100 246.39 241.48 2.03 2 بنك الكويت الوطني “الميزان” 100 348.647 342.235 1.87 3 البنك الزراعي المصري “الماسي” 100 271.84 267.24 1.72 4 البنك الأهلى الأول 100 42.32 41.71 1.46 5 بنك مصر الأول 500 190.44 187.87 1.37 6 البنك التجاري الدولي “تكامل” 100 193.98 191.41 1.34 7 مصر الخير 10 14.338 14.320 0.13 8

«فاروس» يتربع على عرش «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 12 يونية سعر الوثيقة في 5 يونية نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى فاروس 1 100 91.26 84.6 7.872 1 البنك الأهلي الكويتي 100 115.51 109.87 5.133 2 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 118.14 114.52 3.161 3 بنك بلوم مصر 100 133.32 129.62 2.854 4 كريدي أجريكول مصر الأول 100 370.03 360.57 2.624 5 بنك الاسكندرية 100 338.39 329.76 2.617 6 المصري الخليجي 100 242.45 236.27 2.616 7 كريدي أجريكول الثاني 100 170.79 166.44 2.614 8 بنك الكويت الوطني “نماء” 10 14.845 14.468 2.606 9 البنك الأهلي المتحد “الفا” 10 19.980 19.474 2.597 10 بنك القاهرة 10 107.14 104.43 2.595 11 MID BANK 1 100 516.56 503.69 2.555 12 قناة السويس “الاجيال” 10 13.428 13.095 2.542 13 العربي الافريقي الدولي “شيلد” 50 173.92 169.79 2.432 14 التجاري الدولي الثاني “استثمار” 100 187.36 183.51 2.098 15 البنك الأهلي الثاني 100 62.96 61.78 1.910 16 البنك الاهلي الخامس 10 10.72 10.52 1.901 17 البنك الأهلي الثالث 100 126.75 124.4 1.889 18 بنك مصر الثاني 66.67 81.16 79.77 1.743 19 بنك مصر الثالث 100 629.16 619 1.641 20 مصر المستقبل 10 21.48 21.14 1.608 21 قناة السويس 500 460.06 452.86 1.590 22 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 285.78 281.48 1.528 23 بنك التعمير والاسكان “تعمير” 100 179.87 177.17 1.524 24 بنك تنمية الصادرات “الخبير” 33.33 114.47 113.29 1.042 25 بايونيرز “الرائد” 100 82.42 82.05 0.451 26

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم تحول مؤشرات البورصة للصعود الاسبوع الماضى، مسجلة ارتفاعات قوية .

واقتنص صندوق فاروس قمة صناديق الأسهم بأعلى نسبة ارتفاع %7.87، لتسجل وثيقته 91.26 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بـ %5.13 وبسعر 115.51 جنيه للوثيقة .

وحل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC فى المركز الثالث بارتفاع %3.16 ليصل سعر وثيقته إلى 118.14 جنيه، تلاه صندوق بنك بلوم مصر بـ %2.85 وبسعر 133.32 جنيه فى المركز الرابع .

وجاء خامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الأول بنسبة ارتفاع %2.62 وبسعر 370.03 جنيه للوثيقة الواحدة.

«أصول» يقتنص صدارة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 12 يونية سعر الوثيقة في 5 يونية نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى التجاري الدولي “أصول” 100 524.09 523 0.208 1 أروب للتأمين 100 222.41 221.97 0.198 2 ان اي كابيتال “سيولة” 10 11.317 11.296 0.191 3 البنك الزراعي المصري “حصاد” 10 34.470 34.406 0.185 4 بنك التعمير والاسكان “موارد” 10 33.910 33.848 0.185 5 بنك بلوم مصر النقدي 100 370.22 369.54 0.184 6 التجاري وفا بنك 1000 1922.455 1918.943 0.183 7 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 35.522 35.458 0.183 8 بنك EGB ثراء 10 23.131 23.089 0.182 9 MID BANK 2 1000 1041.408 1039.520 0.182 10 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1041.56 1039.69 0.180 11 بنك الاستثمار العربي 10 12.654 12.632 0.180 12 بنك HSBC مصر 100 370.121 369.459 0.179 13 بنك المؤسسة المصرفية “مزايا” 10 37.201 37.135 0.178 14 البنك العربي الافريقي “جمان” 100 367.998 367.344 0.178 15 بنك الاسكندرية النقدي 10 48.119 48.033 0.178 16 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 36.514 36.449 0.178 17 البنك الأهلي المتحد “ثروة” 100 298.739 298.209 0.178 18 بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار” 100 462.064 461.245 0.178 19 البنك العربي النقدي “يوماتي” 10 35.331 35.269 0.176 20 بنك الكويت الوطني “اشراق” 10 34.356 34.296 0.176 21 بنك مصر النقدي 10 55.558 55.461 0.176 22 بنك تنمية الصادرات “يومي” 100 453.610 452.814 0.176 23 بنك عودة النقدي 10 36.747 36.684 0.174 24 مصر للتأمين 10 22.893 22.854 0.171 25 البنك الأهلي المصري الرابع 100 281.012 280.540 0.168 26 بنك SAIB النقدي 10 23.378 23.338 0.168 27 بنك الإمارات الوطني “مزيد” 1000 1440.14 1437.73 0.168 28 بنك أبوظبي الوطني 100 258.748 258.472 0.107 29 صناديق الدخل الثابت العربي الافريقي الدولي “جذور” 10 30.154 30.085 0.227 1 البنك الأهلي الثامن 1000 1931.485 1927.22 0.221 2 التجاري الدولي “ثبات” 100 380.16 379.35 0.214 3 بنك القاهرة “الثابت” 100 278.45 277.9 0.198 4 البنك العقاري المصري العربي “المصري” 100 268.479 267.991 0.182 5

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر بتحركات البورصة– الصعود الجماعى، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.2، وبقيمة 524.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ%0.198 وبقيمة 222.41 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق إن اى كابيتال «سيولة » بالمركز الثالث، بارتفاع %0.191، وبلغ سعر وثيقته 11.31 جنيه، ثم البنك الزراعى المصرى «حصاد» رابعًا، بارتفاع %0.185 وبقيمة 34.46 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق بنك الإسكان والتعمير «موارد» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.185، وبسعر 33.91 جنيه للوثيقة.

و«جذور» يتقدم «الدخل الثابت»

كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» أعلى نسبة صعود بـ%0.22 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 30.15 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الثامن فى المركز الثانى بـ%0.22، ليصل سعر وثيقته إلى 1931.48 جنيه، ثم جاء البنك التجارى الدولى «ثبات» – بالمركز الثالث – بـ %0.21 ليسجل 380.16 جنيه للوثيقة.

«نعيم» يعتلى قمة «الإسلامية»

وسيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، وسجل صندوق نعيم مصر أعلى نسبة ارتفاع بنحو %3.52 ، ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 126.56 جنيه.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» المركز الثانى، بارتفاع %2.5، وبلغ سعر وثيقته 17.73 جنيه، ثم جاء صندوق بنك البركة مصر ثالثًا بـ %2.25، وبقيمة 105.82 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الرابع بنسبة %2.02، وبسعر 15.32 جنيه للوثيقة، وجاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ%1.92، وبلغ سعر وثيقته 81.12 جنيه.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.176، وبقيمة 285.01 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.175، مسجلًا 210.45 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم بنك البركة «البركات» ثالثًا، بنسبة %0.164 ليصل سعر الوثيقة إلى 128.08 جنيه.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أعلى نسبة ارتفاع بـ %3.51، لتصل إلى 139.08 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %2.08، لتصل إلى 89.59 جنيه.

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 12 يونية سعر الوثيقة في 5 يونية نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى نعيم مصر 100 126.56 122.25 3.526 1 بنك الكويت الوطني “ الحياة “ 100 17.738 17.304 2.509 2 بنك البركة مصر 100 105.82 103.49 2.251 3 البنك الزراعي المصري “الوفاق” 10 15.324 15.020 2.025 4 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 81.12 79.59 1.922 5 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 104.46 102.83 1.585 6 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” 100 135.251 133.169 1.563 7 بنك الاستثمار العربي “هلال” 100 206.350 203.297 1.502 8 بنك مصر الرابع 100 86.15 84.98 1.377 9 الصناديق النقديه الاسلامية البنك المصرف المتحد “رخاء” 100 285.01 284.51 0.176 1 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 210.455 210.087 0.175 2 بنك البركة “البركات” 100 128.08 127.87 0.164 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 139.087 134.360 3.518 1 بنك البركة مصر “ المتوزان “ 100 89.59 87.76 2.085 2

الارتفاع يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 5/6/2022 الى 12/6/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 12 يونية سعر الوثيقة في 5 يونية نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 117.005 115.224 1.545 1 بنك تنمية الصادرات “كنوز” 100 158.795 156.381 1.544 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 227.208 226.833 0.17 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” 100 544.65 540.93 0.69 1 صندوق العربي الافريقي “جارد” 10 17.020 16.906 0.67 2 الصناديق العملة الأجنبية مصر النقدي “ الدولار “ 10 دولار 12.022 12.019 0.02 1 مصر النقدي “ اليورو “ 10 يورو 11.033 11.033 0.000 2

وسيطر المسار الصاعد على وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، لتسجلا ارتفاعًا بنسبة %1.54، وبلغ سعر وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB نحو 117 جنيهًا للوثيقة، ووصل سعر وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» إلى 158.79 جنيه للوثيقة .

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.17، ليصل سعر الوثيقة إلى 227.2 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.69 لصندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» لتسجل 544.65 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.67 لتصل إلى 17.01 جنيه.