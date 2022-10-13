وثائق «صناديق الاستثمار» تتجه نحو المسار الصاعد

سلكت معظم وثائق صناديق الاستثمار مسارا صاعدا الأسبوع الماضى، لتعكس أداء مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وتباين أداء مؤشرات البورصة الاسبوع الماضي، إذ صعد الرئيسى EGX30، بواقع %1.87 ليغلق على مستوى 10010 نقطة، فيما تراجع EGX70 بـ%1.56 مسجلا 2215 نقطة، وهبط EGX100 بنسبة %0.99 ليسجل 3156 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 6.1 مليار جنيه، ليسجل 694.2 مليار مقارنة مع 688.1 مليار جنيه.

«الماسي» نجم «المتوازنة»

وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيًا الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي» إذ ارتفعت وثيقته بـ%1.05 لتصل إلى 273.84 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثانى بارتفاع %1.03 لتسجل وثيقته 43.34 جنيه، تلاه فى المركز الثالث الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» بـ%0.88 لتصل وثيقته إلى 96.69 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» فى المركز الرابع بنسبة ارتفاع %0.84 لتصل وثيقته إلى 203.14 جنيه، ثم بنك الاستثمار العربي «سندي» فى نهاية الخمسة الأكثر صعودا بـ%0.49 وسجلت وثيقته 13.2 جنيه.

«مصر المستقبل» يتربع على قمة «الأسهم»

وجاءت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، مواكبة صعود مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، فيما خالف صندوق فاروس المسار الصاعد بعدما فقدت وثيقته %1.48 لتسجل 96.96 جنيه.

وتربع صندوق مصر المستقبل على قمة الصناديق الصاعدة بـ%1.54 بقيمة 22.29 جنيه للوثيقة، تلاه بنك قناة السويس فى المركز الثانى بـ%1.51 وبلغ سعر وثيقته 478.11 جنيه، ثم المجموعة العربية المصرية للتأمين gig فى المركز الثالث بـ%1.49 بـ287.64 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة %1.47 لتسجل وثيقته 179.35 جنيه، ثم بنك كريدى أجريكول مصر الأول فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%1.42 وبلغ سعر وثيقته 366.63 جنيه.

«الأهلى الرابع» يقتنص قيادة «النقدية»

واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق البنك الأهلى الرابع – المركز الأول – بأعلى نسبة ارتفاع %0.217 بقيمة 282.22 جنيه للوثيقة، تلاه بنك HSBC مصر – فى المركز الثانى – بارتفاع %0.213 بسعر 382.79 جنيه.

وفى المركز الثالث جاء صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» ـ بنسبة صعود %0.212 بقيمة 102.45 جنيه للوثيقة، ثم آروب للتأمين – رابعا – بنسبة ارتفاع %0.208 بسعر 230.39 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك الإسكندرية النقدي، بنسبة ارتفاع %0.205 وبسعر 49.68 جنيه للوثيقة .

و«الواعد» الأول فى «الدخل الثابت»

كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وحصد صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.214 وبلغ سعر وثيقته 1946.9 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثاني بـ%0.212 وبسعر 31.08 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» – فى المركز الثالث – بـ%0.2 وبسعر 393.61 جنيه للوثيقة.

هلال «البركة» يسطع فى سماء «الإسلامية»

واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – نحو الصعود، واعتلى صندوق بنك البركة مصر قائمة الأكثر صعودا بـ%1.07 بقيمة 106.56 جنيه للوثيقة، تلاه بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الثانى بـ%0.54 وبسعر 17.89 جنيه للوثيقة.

وحل الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى – البركة «بشائر» فى المركز الثالث بـ%0.44 بسعر 83.61 جنيه للوثيقة، ثم مصر للتأمين التكافلى – رابعا – بارتفاع %0.19 بقيمة 104.7 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك مصر الرابع بصعود قدره %0.04 بسعر 85.69 جنيه للوثيقة.

وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بارتفاع قدره %0.184 بقيمة 293.96 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.182 مسجلا 131.88جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.178 ليصل سعر الوثيقة إلى 216.98 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ%0.08 لتصل إلى 93.03 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» بـ%0.42 لتصل إلى 141.2جنيه.

ارتفاع «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أعلى نسبة ارتفاع بـ%2.48 وبسعر 159.24 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%1.39 لتصل إلى 117.22 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.19 ليصل سعر الوثيقة إلى 234.03 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث صعدت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بواقع %0.31 لتصل إلى 17.17 جنيه، وهبطت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ%0.3 لتصل إلى 545.98 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.