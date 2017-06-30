وثائق جديدة تكشف أسباب حريق برج لندن

سكاي نيوز عربية كشفت وثائق نُشرت اليوم الجمعة، أن سعي السلطات المحلية وراء تقليص النفقات ربما أدى إلى حريق برج لندن الذي أودى بحياة 80 شخصًا، فيما فشِلت عشرات المباني السكنية في اختبارات الحماية في الحرائق. وحسب الوثائق التي نشرتها صحيفة "التايمز" وتليفزيون "بي بي سي"، فإن بلدية كنسينغتون وحي تش

سكاي نيوز عربية

كشفت وثائق نُشرت اليوم الجمعة، أن سعي السلطات المحلية وراء تقليص النفقات ربما أدى إلى حريق برج لندن الذي أودى بحياة 80 شخصًا، فيما فشِلت عشرات المباني السكنية في اختبارات الحماية في الحرائق.





وحسب الوثائق التي نشرتها صحيفة “التايمز” وتليفزيون “بي بي سي”، فإن بلدية كنسينغتون وحي تشيلسي الميسور مارسا ضغوطًا على الشركة المتعهدة بأعمال ترميم برج جرينفيل للحصول على “سعر جيد”.

وبين الخيارات الثلاثة التي طرحتها الشركة، اختارت الهيئة العامة التي تدير المساكن الاجتماعية في البلدية استخدام ألواح ألومنيوم عوضًا عن واجهة الزنك، وهي أقل كلفة لكنها أقل مقاومة للنار؛ وذلك لتوفير 293 ألف جنيه إسترليني (333 ألف يورو).

ويُرجَّح أن تكون ألواح واجهة البرج المصنَّعة من الألومنيوم والبوليثيلين (بلاستيك)، هي التي أجّجت الحريق الذي التهَمَ المبنى ليل 13 يونيو الحالي.

وأعلنت الشركة الأميركية “أركونيك”، الاثنين، وقف مبيعات هذا النوع من الألواح إذا كان سيستخدم في مبان شاهقة. ويُرجَّح أنه استُخدم لمئات المباني في المملكة المتحدة.

وتعرضت كنسينغتون وحي تشلسي لانتقادات لاذعة؛ لاستبعادها الناجين من الحريق ووسائل الإعلام عن اجتماع المجلس البلدي، مساء أمي الخميس، وقال رئيس بلدية لندن صديق خان “في أول فرصة له للإجابة على التساؤلات، قرر المجلس البلدي استبعاد سكان المنطقة والصحفيين”، معتبرًا أن “هذا الأمر يتخطى المنطق، بل إنه جنون”.

فشل 100% في سياق متصل قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إن نحو 149 مبنى شاهقًا فشِلت في اختبارات السلامة التي بدأ إجراؤها بعد حريق “جرينفيل”.

وأضافت للصحفيين: “حتى الآن فشِلت المواد العازلة في 149 مبنى شاهقًا بـ45 منطقة تتبع السلطات المحلية في الاختبارات. هذا معدل فشل بنسبة مائة في المائة”، وفق “رويترز”.