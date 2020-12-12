وثائق تأمين حقوق الملكية الفكرية تغطي التعدي على براءات الاختراع

تغطى وثائق تأمين حقوق الملكية الفكرية مسئولية التعدي على براءات الاختراع والملكية الفكرية Patent and IP infringement liability، حيث تغطي الوثيقة تكاليف الدفاع عن براءات الاختراع وجميع دعاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية الأخرى المرفوعة ضد المؤمن عليه بما في ذلك التكاليف القانونية والأضرار والتسويات والمطالبات المضادة.

وكذلك المطالبات المتعلقة بانتهاك طرف ثالث لبراءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر والعلامة التجارية للمؤمن عليه Pursuit of infringers، حيث يغطي هذا القسم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المملوكة أو المرخصة للمؤمن عليه، طالما أن المطالبة لديها احتمالات معقولة للنجاح ومبررة تجاريًا.

ويشمل ذلك التكاليف القانونية للتفاوض مع المنتهك المزعوم أو اتخاذ إجراء قضائي، إضافة إلى تكاليف الدفاع عن دعوى مضادة، إذا ادعى المدعي أن المؤمن عليه ينتهك بالفعل حقوقه.

وثائق تأمين حقوق الملكية الفكرية تغطى تكاليف الدعواى القضائية

وتغطى وثائق تأمين حقوق الملكية الفكرية كذلك فقدان حقوق الملكية الفكرية Loss of IP Right Cover: إذا تم إبطال حق الملكية الفكرية المسجل للمؤمن عليه كنتيجة لدعوي انتهاك ملكية فكرية طرف آخر، فحينئذ يمكن أن تغطي الوثيقة التكاليف التي تكبدها المؤمن عليه في التسجيل والحفاظ على الملكية الفكرية حتى الوقت التي تم إبطالها فيه.

وكذلك خسارة الأرباح المستقبلية Loss of Profit Cover وهو يوفر تغطية للخسارة التي قد يتم تكبدها المؤمن عليه في حالة إضعاف حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

وعلى سبيل المثال، إذا تم منع الشركة من بيع السلع والخدمات واستغلال الملكية الفكرية أو طلب ترخيصا رسميا بسبب الانتهاك، بجانب تغطية التعويض التعاقدي Contractual Indemnities Cover حيث ينشأ الخطر من التزامات المؤمن عليهم بموجب العقود، عادة مع العملاء أو المرخص لهم باستخدام الملكية الفكرية. على سبيل المثال، عميل قد يصر على أن المورد يضمن أن المنتج لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية، وإلا فان العميل سيرفض شراء المنتج.

وهناك أيضا جراءات المراجعة / إعادة الإصدار بعد منح التراخيص، وإجراءات تصحيح أو الغاء حقوق الملكية الفكرية وتغطية ضد كل من الكيانات المنافسة وغير الممارسين (متصيدو براءات الاختراع).

وبالنسبة لنزاعات براءات الاختراع والتعويض التعاقدي وعلى سبيل المثال وسيط استثمار قام بتطوير منصة للعملاء ولكنه لم يسجل أي براءات اختراع لأن تطوير البرنامج مازال مستمر.

وقد تلقي مؤخرًا إشعارًا بأنه يتم مقاضاته من قبل منافس له لانتهاكه 5 براءات اختراع. تبلغ التكلفة التقديرية للدفاع عن القضية 4 ملايين جنيه إسترليني وتقدر الأضرار المحتملة بحوالي 9 ملايين جنيه إسترليني.

مثال على دور التأمين فى حماية الملكية الفكرية

وشركة مصنعة للألعاب التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات تبيع المنتجات عبر بائع تجزئة وتقدم أيضًا تعويضًا تعاقديًا إلى بائع التجزئة هذا.

وأشار إلى أنه إذا تمت مقاضاة بائع التجزئة من قبل طرف ثالث فيما يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تسببها البضائع، فسوف تدافع الشركة عن بائع التجزئة ضد جميع التكاليف القضائية (الدفاع والأضرار)، ويتلقى بائع التجزئة إشعارًا بأنه تتم مقاضاته فيما يتعلق بانتهاك براءات الاختراع ويحقق بائع التجزئة أرباحًا تبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني، ويحقق المصنع ربحًا قدره مليون جنيه إسترليني.

السيناريو بدون وثائق تأمين حقوق الملكية الفكرية ، الشركة تخسر القضية وتصل تكلفة الدفاع والتعويضات التي قضت بها المحكمة الى 13 مليون جنيه إسترليني مما يتسبب في صعوبات مالية كبيرة وإجبار الشركة على اعلان تحذير بشأن الأرباح Profit Warning.، وتوافق الشركة المصنعة على الدفاع عن بائع التجزئة وعن نفسها. تقدر تكاليف الدفاع عن كليهما بـ 2.5 مليون جنيه إسترليني والأضرار بـ 4 ملايين جنيه إسترليني على أساس الأرباح التي حققها بائع التجزئة.

أما السيناريو في وجود وثائق تأمين حقوق الملكية الفكرية الشركة تخسر القضية وتصل تكلفة الدفاع والتعويضات التي قضت بها المحكمة الى 13 مليون جنيه إسترليني ولكن شركة التأمين تسددها وتتمكن الشركة من الاستمرار، وتقدر تكاليف الدفاع عن كليهما بـ 2.5 مليون جنيه إسترليني والأضرار بـ 4 ملايين جنيه إسترليني على أساس الأرباح التي حققها بائع التجزئة. يتم تعويض كلاهما من قبل شركة التأمين.