وثائق الصندوق: النفط والتدفقات العكسية ضمن المخاطر المحيطة ببرنامج الإصلاح

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن قال صندوق النقد الدولي إن برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر محاط بعدة مخاطر، بينها أسعار النفط المرتفعة عالميا، وهروب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب. وأوضح الصندوق في الوثائق التي أصدرها، أمس، وتضمنت نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح المصري،…



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قال صندوق النقد الدولي إن برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر محاط بعدة مخاطر، بينها أسعار النفط المرتفعة عالميا، وهروب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب.

وأوضح الصندوق في الوثائق التي أصدرها، أمس، وتضمنت نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح المصري، أن مصر شهد خلال الأشهر الأخير تدفقات عكسية لرؤوس الأموال خارج البلاد في ظل تشديد الظروف المالية العالمية وهو ما أسهم في انسحاب المستثمرين من الأسواق الناشئة.

ويعني تشديد الظروف المالية العالمية اتجاه البنوك المركزي في دول العالم إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوضح الصندوق أنه في حالة تكثيف هذه العمليات (خروج الأموال) يمكن أن يؤدي ذلك إلى معاودة تشديد الظروف المالية.



وقال الصندوق إن من شأن أي زيادة أخرى في أسعار النفط عالميا أن تضغط على الميزانية وبالتالي سيتطلب الأمر تعديلاً أكبر في أسعار الوقود المحلية لتحقيق استرداد التكاليف.

وأضاف أن من شأن تدهور الحالة الأمنية أن تعطل الانتعاش الناشئ حاليا في قطاع السياحة.

وقال إن الإرهاق من التغييرات التي رافقت عمليات الإصلاح قد تضعف من زخم تطبيق إجراءات أخرى.

لكن الصندوق لفت إلى أن هذه المخاطر يقابلها سجل من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة التي تتبعها السلطات، والتطبيق القوي لبرنامج الإصلاح.

يشار إلى أن مصر حصلت بالفعل على 2 مليار دولار بعد إجراء المراجعة الثالثة، والمبلغ يمثل الشريحة الرابعة من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ووصل مجموع ما حصلت عليه مصر من القرض 8 مليارات دولار.