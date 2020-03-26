عقـــارات

«وتد كابيتال» العقارية : لتجاوز آثار «كورونا» يجب إطالة مدة التقسيط إلى 15 سنة

لتجاوز فترة حظر التجوال ومنع الطيران وانعكاس انتشار فيروس كورونا عالميا وخسائر البورصة؛ مما يطرح العقارات المنافس الأقوى للصمود أمام كورونا
شرين طه 9:20 م, الخميس, 26 مارس 20 9:20 م, الخميس, 26 مارس 20

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قال ماجد السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة “وتد كابيتال”، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة مصر، من المتوقع ألا يكون لها تأثير كبير على السوق العقارية، وذلك لأن الاستثمار العقاري طويل الأمد والاستثمار فيه استراتيجي.

وتوقع السبيعي، أن تنتهي الأزمة الحالية خلال الفترة القصيرة المقبلة، قائلا إن المطورين لكي يتجاوزوا هذه المرحلة من المتوقع أن يتقدموا بعروض تشمل تخفيض الدفعات المقدمة ومد فترات السداد لتتراوح بين 10 و15 سنة.

ونوه رئيس مجلس إدارة وتد كاببتال، أن ذلك بعد انخفاض تكلفة التمويل الغقاري، نتيجة قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة بمعدل 3%.


واضاف أنه ربما العروض التي من المتوقع أن يقدمها المطورون العقاريون، وأزمة فيروس كورونا، قد تشجع قناصي الفرص لاتخاذ قرارات الشراء.

وتابع:” لا أتوقع شخصيا أن يكون هناك تأثير كبير على السوق العقاري.”


وأوضح أنه رغم الأزمات التي حدثت من 2011 وحتى الآن نجد أن الاستثمار العقاري هو فرس الرهان الرابح في مصر.

وقال السبيعي انه لن يتأثر القطاع العقاري كثيرا على الأمد الطويل، وسيكون تأثيره محدود خلال أسابيع الأزمة.

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بقلم شرين طه

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