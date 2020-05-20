وتحالف «الأهلى – CIB» يقترب من حسم سندات «المصرية لإعادة التمويل العقارى»

الشركة أصدرت خطاب تعيين للبنكين بالفعل، فيما تجرى حاليا تعديلات على بعض بنوده، متوقعة البدء فى طرح الإصدار عقب موافقة الجهات المختصة خلال شهر يونيو المقبل.

علمت «المال» أن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى تتجه لإسناد صفقة إدارة وضمان تغطية سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه إلى تحالف يضم بنكى «الأهلى» و«التجارى الدولى CIB» وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر إن الشركة أصدرت خطاب تعيين للبنكين بالفعل، فيما تجرى حاليا تعديلات على بعض بنوده، متوقعة البدء فى طرح الإصدار عقب موافقة الجهات المختصة خلال شهر يونيو المقبل.

وتنافس على الصفقة تحالفان، الأول يضم «الأهلى» و«CIB»، والثانى يتكون من بنكى «مصر» و«العربى الأفريقى الدولى»، ويأتى الإصدار فى إطار إجراءات توفير السيولة اللازمة لمقابلة استراتيجية الشركة التوسعية.

وأضافت المصادر أن الطرح يتضمن أكثر من شريحة بآجال زمنية مختلفة، تصل فى حدها الأقصى إلى 3 سنوات.

وتأسست المصرية لإعادة التمويل العقارى فى يونيو 2006، كأول شركة مصرية تتيح الموارد المالية لجهات الإقراض المختلفة، ويختص مجال عملها بإعادة تمويل أو شراء قروض للسكن طويلة الأجل، مقدمة من جهات إقراض رئيسية، مثل شركات التمويل العقارى.

وتقوم الشركة بإطالة أجل التمويل من خلال إصدار سندات فى سوق رأس المال، ويساهم بها البنك المركزى وعدد كبير من البنوك وشركات التمويل العقارى، ويترأس مجلس إدارتها لبنى هلال، نائب محافظ المركزى.

وضخت الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى أكثر من 2.6 مليار جنيه خلال 2019، مقابل 2.2 مليار فى 2018 بمعدل ارتفاع بلغ %20.

وحقق نشاط التمويل العقارى بالسوق المحلية نمواً نسبته %20 خلال العام الماضى، وبلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات فى الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضى 2.6 مليار جنيه، مقارنة مع 1.2 مليار فى الفترة ذاتها من العام قبل الماضى، تبعا لبيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحقق نشاط إعادة التمويل نمواً بنحو %10 لترتفع قيمته إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 994 مليوناً، فيما تراجعت العقود بنسبة %9.3 إلى 8.9 ألف عقد بنهاية العام الماضى، مقابل 9.8 ألف عقد خلال العام السابق عليه.

وتشهد السوق المحلية إقبالاً كبيراً من جانب الشركات على سندات التوريق كأداة مالية مهمة تساعد فى توفير السيولة اللازمة لمقابلة خطط التوسع وتحسين دورة التدفقات المالية.