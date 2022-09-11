«واي فاي وأتوبيسات مجانية».. مصطفى وزيري يكشف التطويرات في منطقة الأهرامات

قال الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار أن منطقة الاهرامات كانت تفتقر للخدمات التي تليق بمنطقة الاهرامات وما تحمله من كل التفاصيل حيث أن جميع الزائرين سواء مصريين او اجانب كانوا يعانون في تلك المنطقة بعد جولة طويلة في المنطقة العريقة لم يكن بوسعهم إيجاد مكان للاستراحه أو تناول الطعام أو الشراب في منطقة الاهرامات.

واضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية ON: كانت الاتوبيسات السياحية تقوم بالركن على بعد كيلو مترات من منطقة الهرم وكانت عوادم السيارات سيئة وكان لابد من تغيير مسار هذه الحافلات السياحية.

وتابع أن ذلك عبر مدخل جديد وبدأ هذا المشروع منذ عام 2017 للهيئة الهندسية ، ثم تم العمل على مشروع منذ عام 2017 تم إسناده للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستكمل قوله: تم عمل تطوير لمنطقة هضبة الأهرامات، لعمل بناءات تليق بالزائرين وعمل شبابيك تذاكر وفيلم يحكي قصة عن الأهرام، فضلا عن أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة، يتوقف من خلال هذا الأتوبيس عند محطة خاصة بـ خوفو وخفرع ومنقرع، في جولة مميزة للزائر.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يتم توفير خدمة “واي فاي” مجانية في منطقة الأهرامات فضلا عن المطاعم المتميزة التي توفيرها في منطقة الأهرامات، وكان يجب توفير كل تلك الخدمات لتليق بهذا المكان العريق، والأثر العريق الذي يعرفه العالم كله.

وأردف الأتوبيسات والحافلات تمر خلال منطقة الأهرامات كل خمس دقائق، لكي توفر لكل الزائرين والسائحين الحرية في التوقف والحركة في المنطقة عند أي هرم من الثلاثة ويشاهد ويستمتع بكافة كل ما يريد.

وقال وزيري: الأتوبيسات بتتحرك كل 5 دقايق وكلها صديقة للبيئة، ويقدر يستمتع بالزيارة كاملة مع كافة التنقلات بأتوبيسات صديقة للبيئة، في رحلة ممتعة جدا.

ووجه الشكر لمحافظة الجيزة، والتي تواجه حركة تصاريح خاصة بكافة من يعملون في منطقة الأهرامات، كما وجه الشكر لشرطة السياحة والآثار على الاهتمام بمنطقة الأهرامات والجهود الكبيرة المبذولة.

وشدد على أنه يوجد منطقة تحت اسم منطقة التريث وهي منطقة مستقلة يتم العمل فيها على وضع الدواب والجمال والأحصنة، بخدمات متميزة، مشددا على أن العمال والأهالي المصريين الذين يعملون في هذه المنطقة سيستمروا في العمل فيها ولكن بنظام سيتم العمل به لمنع المضايقات على السائح المصري.

وأكد أن ركوب الأتوبيسات صديقة البيئة ستكون مجانا لكل الزائرين خلال الفترة المقبلة فضلا عن عدم رفع أسعار التذاكر في منطقة الأهرامات خلال سنوات، حيث تستمر سعر التذكرة بـ 200 جنيه للسائح المصري، و60 جنيه للمواطن المصري، فضلا عن تخفيضات كبيرة للطلبة المصرية، “عاملين كارنيه بـ 125 جنيه في السنة يقدر يزور كافة المناطق الآثرية على مستوى الجمهورية، و400 جنيه لغير الطلاب على مدار العام”.