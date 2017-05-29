واي فاي مجاني لـ8000 بلدة أوروبية محرومة من الإنترنت

سبوتنيك وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تخصيص 120 مليون يورو لتقديم نظام لا سلكي للإنترنت (واي فاي) مجانًا بحلول عام 2020، إلى حوالي 8000 بلدة بدول الاتحاد، في مناطق لا تشملها تغطية الإنترنت. وحسب "رويترز" سيبدأ تمويل المبادرة…

سبوتنيك

وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تخصيص 120 مليون يورو لتقديم نظام لا سلكي للإنترنت (واي فاي) مجانًا بحلول عام 2020، إلى حوالي 8000 بلدة بدول الاتحاد، في مناطق لا تشملها تغطية الإنترنت.





وحسب “رويترز” سيبدأ تمويل المبادرة من الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي، البالغة تريليون يورو، والتي تشمل الفترة من 2014 إلى 2020. وسيتعين على البلدات أن تقدم طلبات للحصول على الأموال.

وقررت المؤسسات الثلاث “مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي، والبرلمان، والمفوضية الأوروبية” أن الأموال لمبادرة نظام واي فاي المجاني ستأتي من مراجعة محدودة لميزانية الاتحاد للسنوات السبع.

وسيحتاج الحل الوسط السياسي الذي تم التوصل إليه، اليوم، إلى أن يعقبه اتفاق تقني بشأن كيفية استخدام موارد الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروع الجديد.

ولا يمكن زيادة ميزانية الاتحاد لكن يمكن إجراء إعادة تخصيص جزئية للأموال. وقد تأتي موارد جديدة أيضًا من غرامات على الشركات أو إيرادات أخرى لمرة واحدة.