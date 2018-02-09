واي فاي على الخطوط البريطانية

متابعات:كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن بدء عمليات تجهيز بعض طائراتها العاملة على الرحلات الجوية الطويلة بخدمة الاتصال بالإنترنت اللاسلكي عالي السرعة «واي فاي» مع بدء تشغيل أول ثلاث طائرات من طائراتها المتصلة.وتعتزم الشركة توفير خدمات الاتصالات ضمن 118 طائرة من طائراتها للرحلات ا

متابعات:

كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن بدء عمليات تجهيز بعض طائراتها العاملة على الرحلات الجوية الطويلة بخدمة الاتصال بالإنترنت اللاسلكي عالي السرعة «واي فاي» مع بدء تشغيل أول ثلاث طائرات من طائراتها المتصلة.





وتعتزم الشركة توفير خدمات الاتصالات ضمن 118 طائرة من طائراتها للرحلات الطويلة على مدى العامين المقبلين.

وسيتم إعلام العملاء عن توافر خدمة «واي فاي» عند سفرهم على متن الطائرات المتصلة، ما يتيح لهم تصفح المواقع الإلكترونية، والاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو مباشرة وبراحة تامة من مقصوراتهم.

وبفضل استخدامها أحدث منتجات التكنولوجيا، ستوفر الخطوط الجوية البريطانية لعملائها اتصالات النطاق العريض عالي السرعة على متن رحلاتها الجوية، مع توافر إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت بعد نحو 10 دقائق من إقلاع الطائرة عقب تحليقها على ارتفاع يتجاوز 10 آلاف قدم.