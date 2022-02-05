«وايز» مستشارا ماليا لشركة «استادات» بصفقة استحواذ البريد للاستثمار على 20% من أسهمها

أعلنت شركة وايز للاستشارات المالية، عن نجاحها في إتمام صفقة التعاون المشترك بين شركة “البريد للاستثمار” الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد، وشركة “استادات لإدارة المنشآت الرياضية” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونجحت شركة وايز للاستشارات المالية، في أداء دورها المتكامل، باعتبارها المستشار المالي لشركة “استادات لإدارة المنشآت الرياضية”، بدءا من المفاوضات والاجتماعات المتواصلة وبحث الفرص الاستثمارية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الصفقة، التي تعد أولى صفقات هيئة البريد المصري داخل سوق الاستثمارات الرياضية داخل مصر.

وأعرب مؤنس أمين، الرئيس التنفيذي لشركة وايز للاستشارات المالية، عن سعادته بنجاح إتمام تلك الصفقة الضخمة، نظرا لتوقيتها الهام الذي يتماشى مع رؤية مجلس إدارة شركة “استادات” من أجل التوسع والانتشار محليًا وإقليميًا وعالميًا، مشيرا إلى أن الخبرات الكبيرة التي يمتلكها قيادات شركتي “البريد للاستثمار” و”استادات” ساهمت في إنجاز الصفقة بشكل احترافي.

وحول تفاصيل الصفقة، قال أمين “شركة البريد للاستثمار قامت بالاستحواذ على حصة تبلغ 20% من شركة استادات، بعد إجراءات التقييم المالي والاقتصادي، مما أسفر عن هذه الشراكة الوطنية الضخمة، التي ستساهم في تسريع الخطوات التوسعية التي ينفذها كلا الطرفين من أجل الوصول بهذا الكيان الكبير إلى الدول العربية والإفريقية من خلال فريق عمل يجمع بين قوة إدارتي الشركتين في تنفيذ خدمات رياضية واجتماعية تليق بالمستهلك”.

وشدد أمين، على أن تلك الصفقة تعد الأهم والأقوى لشركة وايز للاستشارات المالية في الفترة الماضية، حيث أن ثقة العملاء تعكس قدرة فريق العمل على استكشاف واقتناص فرص النمو الواعدة، وهو ما يؤهل الشركة للاستفادة من الانتعاشة التي تشهدها صفقات الدمج والاستحواذ سواء في الأسواق التي تعمل بها الشركة أو خارجها.

وصرح أمين، قائلا: “منذ تأسيس شركة وايز للاستشارات المالية ونحن نركز على تقديم خدماتنا بأعلى جودة وكفاءة ممكنة من حيث البحث عن الفرص الاقتصادية العظيمة لعملائنا وتنفيذ خطط متكاملة تضمن تحقيق أقصى عوائد ممكنة، اعتمادا على خبراتنا في عالم الاستشارات المالية والاقتصادية لتغيير الأعمال إلى الأفضل.

وكانت شركتا “البريد للاستثمار” و”استادات” قد أعلنتا عن الشراكة خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، بحضور حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، و أحمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، و محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات.

الجدير بالذكر أن شركة استادات تأسست في الربع الأخير من عام 2019، وتعمل في عدة مجالات متعلقة بالأنشطة الرياضية والاجتماعية من خلال امتلاكها لأندية سيتى كلوب بفروعها المنتشرة بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ولديها شركات تابعة مثل شركة برزنتيشن لايف لإدارة القنوات الفضائية وإنتاج البرامج والتي تدير قناة النادي الأهلي والقنوات التعليمية، وشركة سكاي دايف فاروس والتي تعمل في مجال الرياضات الجوية.