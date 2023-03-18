«وايد بوت» تطلق نسخة تجريبية لمنصتها الجديدة «حلول» للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة وايد بوت المصرية الناشئة المتخصصة في إنتاج المتحدثات الآلية (الشات بوت)، عن إطلاق النسخة التجريبية لمنصتها الجديدة “حلول” (موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم خِدْمَات تسويق وبيع إلكتروني وخدمة العملاء، بالإضافة لخدمات الدفع والتحصيل.

جاء ذلك على هامش مشاركة شركة وايد بوت بفعاليات قمة رايز أب 2023 والتي تعقد في المتحف المصري الكبير في الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجاري.

وقال المهندس محمد نبيل الرئيس التنفيذي لشركة “وايد بوت” إن منصة “حلول” مدعومة بأقوى محرك ذكاء اصطناعي، حيث يمكنه فهم والرد على مختلف التساؤلات باللغة العربية سواء كانت فصحى أو بلهجات عامية مختلفة مثل اللهجات “المصرية – السُّعُودية – الإماراتية – الأردنية – اللبنانية”.



وأضاف محمد نبيل قائلا: “إن الخِدْمَات التي تقدمها منصة (حلول) قائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي ما يدعم الحلول والخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة، فيمكن بمساعدة منصتنا قيام الشركات المتعاونة معنا بأتمتة عمليات التسويق والبيع وخدمات العملاء والدفع عن طريق القنوات المختلفة مثل واتساب، فيسبوك مسنجر، انستجرام، تويتر”.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “وايد بوت” أن استخدام خِدْمَات منصة “حلول” المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا بالمنطقة، يسهم في تيسير عمليات البيع والدفع والتحصيل للشركات المستخدمة.



وتابع قائلا: ” يدعم كذلك الذكاء الاصطناعي المستخدم في خدماتنا الوصول لقاعدة أكبر من العملاء المستهدفين، بالإضافة إلى زيادة أرباح الشركات بنسبة 30% وتوفير يصل لـ 40% في النفقات، وإعلاء نسبة رضا العملاء لأكثر من 60% عن المعدلات السابقة قبل استخدام خدماتنا”.

وقال محمد نبيل، إن الإطلاق التجريبي للمنصة جاء على هامش رايز أب نظرا لكونه أكبر تجمع للاعبين الرئيسيين في بيئة ريادة الأعمال بمصر والشرق الأوسط، مستهدفا التوسع بخدمات الشركة في السوقين السعودي والإماراتي خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التوسع بخدمات الشركة في السوق المصرية.



وبحسب نبيل تستهدف منصة (حلول) تقديم خدماتها لعدد من القطاعات المتنوعة أبرزها: “التجزئة – المطاعم – الفنادق – الخِدْمَات الطبية – التجارة الإلكترونية”.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه يستهدف التوسع للوصول بخدماته لأكثر من 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في مصر والسعودية بنهاية 2024.



يذكر أن المحادثات آلية تعمل بتكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي وتدير محادثات مثل البشر، وبالتالي يمكنهم بناء علاقات قوية بالعملاء وتعظيم المخرجات عبر تجربة شخصية دون عوائق.



وايد بوت هي أول منصة تصميم شات بوت تعمل باللغة العربية وتخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتلخص مهمة الشركة هي دعم الشركات الكبرى والحكومية بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة منها عبر محركات الشات بوت التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتدير محادثات مثل البشر، وبالتالي تتمكن من بناء علاقات قوية مع العملاء وتعظيم المخرجات عبر تجربة شخصية دون عوائق.

تقدم وايد بوت مختلف الحلول من الحلول الأولية حتى المتكاملة بدءاً من بناء وتدريب البيانات، التصميم بشكل شخصي، التحسين، وصولاً إلى الاستضافة والصيانة، مع تقديم دعم تقني مستمر.