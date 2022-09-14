«وايت إيجل» ترصد 600 مليون جنيه لإنشاء «BABA H مول»

تعتزم شركة وايت ايجل للتنمية العقارية استثمار 600 مليون جنيه لإنشاء مشروع بابا اتش BABA H بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و قال خالد سليم، رئيس القطاع التجارى فى وايت ايجل العقارية إن المول يقع بمنطقة R3 فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 2727 متر.

وتابع: المول مكون من ثلاثة طوابق تجارية يشمل دور أرضى مخصص للكافيهات والمطاعم وبنوك دور أول للتكنولجيا بأنواعها ودور ثانى للمطاعم والأنشطة الترفيهية، كما تم مراعاة التصميم المميز، حيث أسندت أعمال التصميمات لشركة تميز للاستشارات الهندسية.

وأشار، إلى أن الوحدات تسلم دون تشطيب، كما يضم المبنى دورين للجراجات بإدارة شركة متخصصة، وأيضا مساحات خارجية لجميع وحدات الدور الأرضى.

وأكد رئيس القطاع التجارى فى وايت ايجل العقارية ، على توافر جميع الخدمات المطلوبة بالمشروع ليتناسب مع شركة التشغيل لضمان مستوى عالى للكفاءة التشغيلية للمبنى.

وأضاف أن المشروع يوفر مساحات متنوعة تبدأ من 30 متر، وأنظمة سداد تبدأ من %10 مقدم وقسط على 10 سنوات، علاوة على خصم الافتتاح يبدأ من 15 حتى %20، وتوافر أكثر من 20 نظام سداد.

وأكد أنه من المقرر تسليم المبنى فى الربع الأول من عام 2025، فيما تبلغ النسبة البنائية نحو %40 من الارض، كما تستهدف الشركة تحقيق 100 مليون جنيه مبيعات قبل نهاية العام الجارى.

وأكد أن القطاع العقارى المصرى يشهد أزهى عصوره، خاصة بعد الطفرة العمرانية التى تقودها الحكومة والاتجاه نحو بناء مجتمعات عمرانية جديدة تواكب تطورات البناء الحديث وتناسب طموحات الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن اتجاه الحكومة لبناء مدن ذكية والتوسع فى مدن الجيل الرابع ساعدا فى تحفيز مستثمرين عرب وأجانب للدخول فى السوق ، سواء شركات تطوير أو إشراف هندسى وتصميمات أو شركات إدارة عالمية.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة كيانات كبرى، خاصة من دول الخليج فى قطاع العقارات المصرى، وهو ما ظهر جليًّا فى الزيارات الأخيرة لوفود من شركات كبرى زارت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين للوقوف على أهم تطورات المشروعات العمرانية بتلك المناطق ودراسة سبل الاستثمار فيها.

وفى شهر يوليو الماضى، أعلنت الشركة نيتها طرح مشروع سكنى، فى منطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت أن المشروع بالشراكة مع شركة مصر للطيران مالك الأرض، على أن تتولى وايت ايجل أعمال التطوير، وسيضم المشروع 33 عمارة سكنية، بمساحات تبدأ من 120 مترًا للوحدات.