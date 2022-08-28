«واو» لخدمات النقل الإلكترونى تطلب رخصة للعمل بالسوق المحلية

قال مصدر مطلع لـ«المال» إن شركة واو لخدمات النقل الإلكترونى بدأت إجراءات تأسيس فرع لها فى مصر، وتعمل على إنهاء إجراء الحصول على التراخيص من جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل.

وأكد المصدر أن «واو» شركة عالمية متعددة الجنسيات، لها تواجد فعلى فى أسواق أمريكا الشمالية وآسيا، وستعمل فى مصر على تقديم خدمات النقل للأفراد والأسر، بجانب نقل طلاب المدارس والأطفال، علاوة على وجود بعض الخدمات الأخرى.

وأوضح أن الشركة بدأت عملها منذ عامين تقريبًا فى الإمارات، مشيرًا إلى أنها ستخضع للقواعد والقوانين المعمول بها فى مصر، وتقديم خدمات للعملاء تتميز بالسرعة وأعلى مستويات الأمان.

وأضاف أنه من المقرر أن تقوم الشركة بتقديم خدماتها فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، على أن تتوسع فى باقى الجمهورية تباعاً بهدف اقتناص حصة جيدة فى سوق شديد المنافسة على حد تعبيره.

ويعمل فى السوق المصرية أكثر من شركة فى تقديم خدمات النقل الذكى، مثل أوبر الأمريكية التى تستحوذ على %65 من حجم السوق وعدد الكباتن، إلى جانب كريم الإماراتية، وإن درايفر الروسية، وديدى الصينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر فى يونيو عام 2018 القانون رقم 87، وكان من أهم نصوصه ضرورة حصول شركات النقل الذكى على ترخيص من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى وتوفيق أوضاعها مع القانون.

ونص القانون على أن يحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد تراخيص فئات رسوم التشغيل، والمركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، على أن تسدد %25 من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على مدة الترخيص بالوسائل البنكية المتعارف عليها.