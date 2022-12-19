وان هاو سان: 5 ملايين عميل قاموا بتحميل «دى دى» خلال أول عام من التشغيل بمصر

قال وان هاو سان، مدير عام شركة «دى دى مصر»، إن أكثر من 5 ملايين عميل قاموا بتحميل التطبيق خلال أول عام من انطلاق أعمال الشركة بالسوق المحلية، مؤكدا أن عدد المستخدمين يشهد نموا شهرا تلو الآخر .

وأوضح لـ«المال» أن شركته تستهدف التركيز خلال 2023على تحسين تجربة الشركاء السائقين والركاب لمواصلة توفير بديل آمن للتنقل يتيح لهم تحقيق أرباح إضافية والسفر بأسعار تنافسية، لافتا إلى أن «دى دى» مستمرة فى الابتكار والاستثمار لضمان سلامة الرحلات بالنسبة للعملاء والكباتن.

وألمح إلى أن «دى دى» تعمل حاليا فى 15 دولة خارج الصين هى مصر وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والبرازيل والمكسيك وتشيلى وكولومبيا والإكوادور وبيرو وكوستاريكا وبنما وروسيا وجمهورية الدومينيكان والأرجنتين.

وأكد أن شركته استثمرت منذ دخولها للسوق المصرية فى تحسين النظام البيئ للتنقل داخل البلاد من خلال الحفاظ على مستوى عال من بروتوكولات السلامة والأسعار التنافسية للركاب – على حد تعبيره ،منوها بأن «دى دى» تبحث عن بدائل جديدة لضمان عدم تأثر أرباح السائقين بارتفاع معدلات التضخم وتقدم برامج كذلك لمساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة منها .

فى سياق متصل، كشف عن إطلاق الشركة خلال نوفمبر الماضى خدمة طلب الدراجات النارية «دى دى طيران» داخل القاهرة كمرحلة أولى وذلك للعملاء الذين يبحثون عن الوصول لوجهتهم سريعا وتجنب الاختناقات المرورية فى ساعات الذروة، منوها بأن تكلفة الخدمة تعتمد على طول المسافة إلى الوجهة المقصودة وحساب مدة الانتظار وتبدأ من 7 جنيهات وهى أرخص بنسبة تتراوح من 40 – %50 من خدمة «وصلنى».

يذكر أن «دى دى» بدأت عملها فى مصر بمدينة الإسكندرية كمرحلة تجريبية ، وقدمت فيها نوعين من الرحلات هما «وصلنى» و«وصلنى بلس» تبدأ تسعيرة فتح العداد فى الخدمة الأولى 7.20 جنيه وسعر الكيلو متر 2.61 مع رسوم 10 جنيهات لإلغاء الرحلة ، أما فى الخدمة الثانية فيبدأ فتح العداد بسعر 7.50 وثمن الكيلو متر 2.80 جنيه ورسوم 11 جنيها للإلغاء.