«وان فاينانس» : نمنح العملاء تمويلات تصل إلى 6 ملايين جنيه‎‎

كشف حازم مدني العضو المنتدب لشركة وان فاينانس للتمويل الاستهلاكي، أن شركته تمنح تمويلات تصل إلى 6 ملايين جنيه وهو أعلى حد ائتماني تسمح به شركة تمويل استهلاكي بالسوق المحلية.

ولفت مدني في حفل الإعلان عن إطلاق نشاط الشركة اليوم.

ولفت المدني إلى أن الحد الائتماني للشركة يتراوح بين 10 آلاف و 6 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن محفظة تمويلات الشركة تصل حاليا إلى 200 مليون جنيه.

وتأسست وان فاينانس مارس الماضي وبدأت نشاطها في يونيو، ويبلغ رأس مالها حاليا 100 مليون جنيه، موزع بواقع 40% لشركة أيادي للاستثمار، و30% لشركة البريد للاستثمار، و30% لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر.