«وان فاينانس» تقترض 700 مليون جنيه من 8 بنوك

تستهدف شركة «وان فاينانس» للتمويل الاستهلاكى الحصول على قروض بنكية بقيمة 700 مليون جنيه، علاوة على زيادة رأسمالها بنسبة تتراوح بين 100 و%150.

وكشف حازم مدنى العضو المنتدب للشركة أنها انتهت من توقيع اتفاقيات قروض مع 4 بنوك بإجمالى 300 مليون جنيه، فيما تنتظر تمويلات أخرى بقيمة 400 مليون من 4 مصارف أخرى من بينها القاهرة وقناة السويس.

وقال مدنى لـ«المال» إن هناك مفاوضات حاليا مع مساهمى الشركة لزيادة رأسمالها ليبلغ 200 إلى 250 مليون جنيه، مقابل 100 مليون حاليا.

ويساهم فى رأس مال «وان فاينانس» كل من «أيادى للاستثمار» بنسبة %40 والبريد للاستثمار %30 و«تمويلى» للتمويل متناهى الصغر %30.

وأشار «مدنى» إلى أن شركته حديثة العهد بالسوق وتستهدف وصول قيمة تمويلاتها إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام الحالى و1.5 مليار نهاية 2023، موضحا أن حجم محفظتها منذ بدء النشاط وحتى الآن سجل 200 مليون بينهم 50 مليونا من الموارد الذاتية.

وتمنح «وان فاينانس» تمويلات تتراوح من 10 آلاف إلى 6 ملايين جنيه، وتوفر فترات سداد تصل إلى 84 شهرا.

وقال «مدنى» إن شركته تستهدف الوصول إلى 90 نقطة بيع، و16 فرعا بنهاية العام المقبل منها 8 خلال العام الحالى فى القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، طنطا، شبين الكوم، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا.

وأكد أن «وان فاينانس» تقوم بتقديم خدماتها على مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل السيارات والتعليم والسفر والسلع المعمرة.

من جانبه، قال طارق الحسينى، رئيس مجلس إدارة «وان فاينانس» إنها تستهدف حصة سوقية %12 من قطاع التمويل الاستهلاكى بحلول عام 2026 فى ظل إحصائيات تتوقع وصول سوق التمويل الاستهلاكى إلى 50 مليار جنيه.

وتشهد سوق التمويل الاستهلاكى انطلاقة قوية مع ارتفاعات السلع ولجوء المستهلكين إلى حلول الشراء بالتقسيط للتحوط بالسيولة فى مواجهة أى أزمات مستقبلية.

وقدر الحسينى حجم سوق التمويل الاستهلاكى فى مصر حاليا بنحو 15 مليار جنيه يستفيد منها 1.3 مليون مستهلك.

يشار إلى أن «وان فاينانس» للتمويل الاستهلاكى تأسست فى مارس الماضى، وبدأت نشاطها فعليا فى يونيو 2022.