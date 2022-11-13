«وان فاينانس» تفاوض 4 بنوك للحصول على تمويلات بقيمة 450 مليون جنيه

كشف حازم مدنى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة وان فاينانس المتخصصة فى تقديم خدمات التمويل الاستهلاكى، انها تفاوض 4 بنوك لاقتراض 450 مليون جنيه، لتعزيز توسعاتها داخل السوق المحلية.

وأضاف «مدني» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن حصص التمويل تتوزع بواقع 200 مليون جنيه من البنك الزراعى، و100 مليون من «القاهرة»، و100 مليون من «قناة السويس» و«بلوم» 50 مليونًا.

وأشار إلى أن “وان فاينانس” تستهدف الحصول على خطوط ائتمانية من 8 بنوك بقيمة مليار جنيه نهاية 2023، حتى تصل بإجمالى المحفظة إلى 1.5 مليار.

ولفت «مدني» إلى أن الشركة انتهت من توقيع اتفاقيات قروض أخرى مع 4 بنوك بإجمالى 300 مليون جنيه، منها «الأهلي» بقيمة 100 مليون، و«البركة» 50 مليونًا، و«العقارى العربي» 50 مليونًا، و«تنمية الصادرات» 100 مليون.

وقال «مدني» إن الخطة المستقبلية لشركه تتضمن تنفيذ أول عملية توريق بعد النصف الأول من 2024.

وعلى صعيد الانتشار الجغرافى، تابع: إننا نستهدف الوصول إلى 90 نقطة بيعية و16 فرعًا متكاملًا، والباقى 76 نقطة بين الأكشاك والمولات والأندية ومحطات خدمات الوقود.

وأشار إلى أن الشركة لديها 6 فروع فى الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية و3 فى القاهرة الكبرى، وتستهدف تدشين اثنين فى الصعيد قبل نهاية العام، كما تدرس فى خطتها للعام المقبل التوجه إلى محافظات البحر الأحمر.

وعلى مستوى قاعدة العملاء قال: إننا فى مرحلة التشغيل التجريبى، كنا نركز فى المراحل الأولى على العملاء الكبار، ولدينا فى المحفظة 200 مليون جنيه، موجهة لأكثر من 200 عميل بمتوسط مليون جنيه للعميل الواحد.