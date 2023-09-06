«وان فاينانس» تعتزم إصدار سندات توريق بأكثر من 600 مليون جنيه

كشف حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة “وان فاينانس” للتمويل الاستهلاكى، أنها تعتزم إصدار سندات توريق بأكثر من 600 مليون جنيه بنهاية 2023.

وأضاف مدنى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هذا الإصدار يعتبر الأول للشركة منذ بداية عملها، موضحًا أن الغرض منه تنويع أدوات التمويل لدعم المحفظة الحالية.

وأشار إلى أن “وان فاينانس” تتفاوض أيضًا مع عدد من البنوك المحلية للحصول على تسهيلات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه، موضحًا أن القائمة حاليًا تبلغ مليارًا، إذ تتعامل مع نحو 12 مصرفاً.

وأوضح أن الشركة بدأت نشاطها الفعلى فى السوق المحلية خلال يونيو 2022، و منحت تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه منذ تلك الفترة، فى حين يبلغ حجم المحفظة القائمة نحو 950 مليونًا.

وكشف أن قيمة التمويلات الممنوحة منذ بداية العام الجارى فقط سجلت حوالى 900 مليون جنيه، متوقعًا ضخ 500 مليون خلال الفترة المتبقية من 2023، لتصل بالمحفظة إلى 1.5 مليار جنيه.

وعلى صعيد القطاعات التى تعمل بها الشركة، أوضح أن السيارات والتشطيبات يستحوذان على النسبة الأكبر من التمويلات الممنوحة للعملاء، بالإضافة إلى التعليم والصحة.

وقال إن متوسط حجم التمويل الذى يتم منحه للعميل يتراوح بين مليون إلى 1.1 مليون جنيه، بآجال سداد تصل إلى نحو 60 شهرًا، منوهًا بأن الشركة تمتلك حاليًا 8 فروع تتوزع بين عدد من المحافظات، ولا توجد مساعٍ لزيادتها حالياً.

يُذكر أن “وان فاينانس” تأسست خلال 2022، ووفقًا للموقع الإلكترونى الخاص بها، فإن هيكل ملكيتها يتوزع بين كل من شركات “البريد للاستثمار” بواقع %30، و”أيادى للاستثمار والتنمية” بنحو %40، و”تمويل للتمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”، بـ %30.