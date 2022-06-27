«وان ستوب» تطرح 25% من أسهمها فى بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف أحمد السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة «وان ستوب» للتوكيلات-المتخصصة فى تجارة زيوت السيارات- أنها قررت طرح %25 من أسهمها فى بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن ملف طرح الشركة تم تقديمه رسميًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تم تعيين شركة «بيتا كابيتال» للاستشارات المالية كراعٍ للعملية، بينما تقوم شركة «إيجل للاستشارات» بمهمة المستشار المالى المستقل، موضحًا أنه جار تعيين مدير للطرح.

وأوضح السعدنى أن شركته تعمل فى توزيع زيوت السيارات، بالإضافة إلى تصنيع منتجات «FIXI CARE» المتخصصة فى العناية بالسيارات، لافتًا إلى أنها تعمل فى منطقة الدلتا حاليًا.

وأشار «السعدنى» إلى أن «وان ستوب» تعد شركة عائلية مملوكة بنسبة %85 لآل السعدنى، و%15 للأصدقاء، لافتًا إلى أن رأسمالها يبلغ مليونى جنيه سيتم رفعه إلى 15 مليونا عبر المساهمين الحاليين وقبل الطرح فى البورصة.

وقال إن مبيعات شركته تقدر بنحو 50 مليون جنيه فى السنة، وتخطط لتنفيذ توسعات جديدة ممولة من حصيلة الطرح فى البورصة على صعيدين الأول : زيادة عدد توكيلات شركات زيوت السيارات التى تتعامل معها إلى 5 بدلًا من 3 حاليًا والثانى عبرالتوسع جغرافيًا فى الصعيد.

وأكد «السعدنى» أن شركته بدأت فى تصنيع منتجات« FIXI CARE» لدى الغير، كاشفًا عن خطة لتدشين مصنع جديد بتكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأوضح أنه سيتم الاستقرارعلى خطة إنشاء مصنع منتجات «FIXI CARE» عقب انتهاء مرحلة الطرح فى بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن آلية تمويل إنشاء المصنع ستكون عبر زيادة رأسمال الشركة من خلال البورصة أو اللجوء للاقتراض البنكى.

وتوقع أن تحقق «وان ستوب» معدلات نمو تتراوح من 30 إلى %40 فى الإيرادات، مرجحًا نمو صافى أرباحها فى 2022 بنسبة %15.

وكشف أن شركته تخطط لتدشين منصة إلكترونية لتجارة الزيوت (B to B) مع التجار، بهدف زيادة قدرات التواصل معهم وإنهاء طلبات الشراء خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى اعتزامها طرح خيارات الدفع والسداد.

ورجح أن تساهم المنصة والتطبيق الإلكترونى لتجار «وان ستوب» فى زيادة عدد العملاء إلى 10 آلاف بدلًا من 1500 حاليًا مع التوسع الجغرافى فى الصعيد، على أن تصل مبيعاتها إلى 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أن شركته تخطط للتوسع الخارجى بمنتجات «FIXI CARE» فى دول الخليج وقارة أفريقيا بداية من عام 2024 عقب تغطية احتياجات السوق المحلية من تلك المنتجات بدعم خطة إنشاء المصنع الخاص بها.

وأكد أن مرحلة التواجد فى بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة ضمن خطة الانتقال إلى السوق الرئيسية خلال 5 سنوات.