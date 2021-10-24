«وان جلوبال» توقع اتفاقية شراكة مع «Securosys» للأمن السيبراني وحماية الهوية الرقمية

اختتمت شركة «One Global» العاملة فى الابتكار والتحول الرقمي والمتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية مشاركتها الأولى فى فعاليات معرض »جيتكس جلوبال 2021» الذي انعقد الأسبوع الماضي بمشاركة قوية لـ «One Global» والتى أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، كما استعرضت «One Global» منتجاتها وخدماتها التكنولوجية المتطورة فى مجال “البلوك تشين- الذكاء الاصطناعى – ريادة الأعمال “وقدمت الشركة من خلال » مختبر الابتكار « ابتكاراتها التقنية المتمثلة فى ” Og Think”- “Og Chain” – “Og Stack” – “Og Hub” – “Og Business”.

وأشاد المهندس محمد الرشيدى المؤسس والرئيس التنفيذى لـ One Global :” بالمشاركة الناجحة للشركة فى معرض »جيتكس جلوبال» فى دورته الـ 41 الذى أثبت تعافى الاقتصاد وقوته عالميا خاصة بعد جائحة “كورونا”، وفخورون بما قدمته «One Global» من حلول وخدمات ذكية وابتكارات تقنية كنافذة للمستقبل الرقمى والذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن مشاركتنا هذا العام بمثابة محطة مهمة لـ «One Global» لنسلط الضوء على تطويع »الحياة الذكية« كخدمة يستخدمها الجميع ونتحول لمواطنين رقميين وهى المهمة الراسخة للشركة حتى 2030 والمتمثلة فى رقمنة الحياة بكل أنماطها “.

كما قامت شركة «One Global» على هامش مشاركتها فى معرض » جيتكس جلوبال » بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة « «Securosys المتخصصة فى الأمن السيبرانى والتشفير وحماية الهوية الرقمية.

وأوضح الرشيدى : ترتكز هذه الشراكة على توفير تقنية “Securosys HSM” المبنية على “CloudsHSM” Securosys 365 Double Key Encryption)) مع وسيط أمان تقنى للمعاملات خاص لـ «Og Stack» وهي منصة التحول الرقمى وحاضنة الأعمال التى بدورها تستقطب الشركات الناشئة ورواد الأعمال فى مجال الإبتكار التقنى ودعمهم وصولا للأسواق العالمية وللمستثمرين “.

وقال متحمسون لأن يكون لدينا أول HSM من الدرجة الاحترافية من ««Securosys، معتمد خصيصا لـ “Og Stack” وأن نعرضه عالميا كخدمة موثقة للحكومات والشركات والمؤسسات الكبرى وكذلك الشركات الناشئة، حيث تدعم تقينات « « Securosys شركة «One Global» من خلال توفير الحماية والأمان للبنية التحتية الرقمية والبيانات والتطبيقات وحماية الهويات الرقمية.

وأكد الرشيدى “أن روح الفريق الواحد للشركة هى سر الريادة والنجاح، وهي الركيزة الأساسية لتحقيق النجاحات والإنجازات نحو التحول الرقمى “.

وعلى الجانب الآخر أطلقت شركة «One Global» تجربة افتراضية ومجموعة من الأنشطة والفعاليات لزوار معرض » جيتكس جلوبال » لدعوتهم لزيارة جناح الشركة والتعرف على آخر التطورات التقنية باستخدام أسلوب تقنى مبتكر وغير تقليدى من خلال تقنية “الباركود”، حيث يستطيع زوار المعرض من خلال هذا “الباركود” المتوفر على T-Shirts وبطاقة تعريف الهوية وعبوات الحلوى التى وزعت على كل زوار المعرض استكشاف عالم «One Global» التقنى ومنتجاتها ومعرفة كل ماتقدمه من خدمات خلال معرض جيتكس بكل سلاسة وأمان، وتماشيا مع استراتيجية التحول الرقمى وتقليل استخدام الأوراق لتبادل المعلومات.

جدير بالذكر أن «One Global» شاركت بجناحين فى معرض “جيتكس جلوبال” من خلال قاعتى ” 8 – وزعبيل” لدعم مسيرة التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي وبحضور قوى لقيادات الشركة كمتحدثيين رسميين فى الجلسات النقاشية عن الذكاء الاصطناعى ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى جلسة نقاشية عن “كيف تعزز منصة التحول الرقمي «Og Stack» إطلاق الخدمات المصرفية الرقمية وكذلك الدور الفعال لـ «One Global» لأسواق رأس المال الإسلامية ورقمنة الصكوك وترميزها وتداولها.