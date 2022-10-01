«وام للاستثمار العقاري» تتنافس مع «ريفان للمباني» على اقتناص قطعة أرض في الشروق

تتنافس شركة وام للاستثمار العقاري مع شركة ريفان للمباني الحديثة، لاقتناص قطعة أرض مخصصة بنشاط تجاري إداري. وأشارت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن قطعة الأرض تقع في مدينة الشروق، تحديدًا بالمنطقة الترفيهية شمال المدينة.

وعرضت الهيئة بيع تلك الأراضي خلال شهر أغسطس الماضي، ووفقًا لآلية التخصيص الفوري.

واطلعت “المال” على مستندات الهيئة، التى أوضحت أن الشركات تقدمت لشراء تلك الأرض خلال شهر أغسطس الماضى، وبنظام المظاريف المغلقة.

وأكدت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيًّا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الاثنين المقبل الموافق 3/10/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم عرض الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى؛ لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخِرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمُدد التنفيذ، إلى جانب تحملهم الآثار القانونية فى حال عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

وإضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.