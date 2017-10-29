والي: 5500 منفذ عبر 4 شركات محمول لصرف نفقة المطلقات

المال -خاص أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن خدمة صرف النفقة للمطلقات والمستفيدين عن طريق المحمول تتيح المزيد من المنافذ لصرف النفقة للتسهيل على المستحقين ليرفع عدد المنافذ من 43 فرع 5500 منفذ و فرع يمكن صرف النفقة من…

المال -خاص

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن خدمة صرف النفقة للمطلقات والمستفيدين عن طريق المحمول تتيح المزيد من المنافذ لصرف النفقة للتسهيل على المستحقين ليرفع عدد المنافذ من 43 فرع 5500 منفذ و فرع يمكن صرف النفقة من خلال 4 شركات محمول عن طريق منافذ البيع والتحصيل التابعة لها.

جاء ذلك في احتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركات المحمول -بحضور وزير الاتصالات مهندس ياسر القاضي وفضيلة المفتي د. شوقي علام و ستيفان جاستاوت رئيس شركة فودافون مصر وجون مارك أريون رئيس شركة أورانج وممثلين عن شركتي اتصالات و وي.

وأوضحت والي أن هناك شهريا عددا كبيرا كان يحاول صرف النفقة ويضطر للانتظار ساعات طويلة ، وأن هناك 129 ألف سيدة مطلقة تصرف نفقة من بنك ناصر.

وأشارت إلى أن إجمالي المستحقين للنفقة بين سيدات وأبناء ووالدين يبلغ عددهم 279 ألف مستحق يصرفون 43 مليون جنيه شهريا من بنك ناصر الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن المرأة المطلقة كانت تتحمل بعبء لصرف النفقة شهريا وقد تجلس لساعات في انتظار دورها، كما كانت تتكلف مصاريف لوسائل المواصلات وقد تنقطع يوما عن عملها لصرف النفقة.

وأشارت إلى أن بنك ناصر يتيح الآن صرف النفقة من خطوط التليفون برسالة تفيد بأن النفقة تم تحويلها ورقم كودي بمقتضاه تذهب لأي منفذ أو فرع لشركة المحمول القريبة منها وتتقاضاه.

كما أوضحت الوزيرة أن المطلقة لن تحتاج إلى تغيير شريحة التليفون “لأننا تعاقدنا مع الأربعة خطوط لشركات المحمول”.

وكشفت والي أن أول 3 شهور ستكون مرحلة تجريبية مجانا حيث سيتم تدريب السيدات والعاملين وإتاحة المعلومات اللازمة ، مشددة على أن الخدمة اختيارية و لو رأت المطلقة بعد ذلك إلغاء تسجيلها في هذه الخدمة وأن الأفضل لها الذهاب إلى البنك فيمكنها ذلك.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخدمة هي ضمن السياسة الأوسع التي تتبناها الوزارة وهي الشمول المالي للفقراء عموما والمرأة بشكل خاص، حيث يعطيها فرصا متساوية للحصول على خدمات مالية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وهو ما يساعد على التحول إلى الاقتصاد الرقمي.