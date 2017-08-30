والي جنوب دارفور يؤكد بسط هيبة الدولة بالإقليم

المال- خاص أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، عن جمعها 1000 قطعة سلاح نارى ماركة "كلاشنكوف" ومدفعى "هاون"، وذلك فى إطار حملة جمع السلاح التى دشنتها الرئاسة السودانية. وقال والى الولاية، آدم الفكي، خلال الاحتفال الشبابى الذى أقيم ، اليوم الأربعاء ، تحت شعار "معا لجمع السلاح"، إن السلاح يعد المهدّد الأم

المال- خاص

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، عن جمعها 1000 قطعة سلاح نارى ماركة “كلاشنكوف” ومدفعى “هاون”، وذلك فى إطار حملة جمع السلاح التى دشنتها الرئاسة السودانية.

وقال والى الولاية، آدم الفكي، خلال الاحتفال الشبابى الذى أقيم ، اليوم الأربعاء ، تحت شعار “معا لجمع السلاح”، إن السلاح يعد المهدّد الأمنى الأول يليه تهديد المنفلتين ، مطالبا الإدارات الأهلية والمواطنين بالتبليغ عنهم.

وأكد الفكى ، استقرار الأوضاع بولايات دارفور والسيطرة الكاملة على قضية استتباب الأمن وبسط هيبة الدولة، مشيراً إلى وجود تنسيق محكم بين ولايات دارفور الخمس فى تبادل المعلومات ومطاردة المجرمين والمنفلتين، وقال “جهود القوات النظامية جعلت المواطن يسير فى الولاية ليلاً من محلية الردوم جنوباً حتى نيالا والفاشر وهو آمن فى نفسه وممتلكاته ولا يوجد حمل للسلاح”.

وكشف عن عودة طوعية فى أكثر من “18” قرية بعد استتباب الأمن، لافتا إلى وضع خطة متكاملة لجمع السلاح تمت إجازتها بميزانياتها وقواتها واستمرار العمل فى الجمع الطوعي، مشددا على جاهزية السلطات لمرحلة الجمع القسرى .

وقال الفكى إن من إيجابيات حملة جمع السلاح التى بدأت منذ 20 يوماً، أنه لم تسجل حوادث قتل واختطاف، ، داعيا الجميع بمن فيهم الأحزاب السياسية للتعاون مع حملة جمع السلاح والإبلاغ عن المنفلتين.