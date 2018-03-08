والي تناقش التوسع في تطبيق برنامج فرصة مع البنك الدولي

المال- خاصاستقبلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من البنك الدولي ضم جوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك الدولي، ونهلة زيتون مسئول أول الحماية الاجتماعية بالبنك، حيث تناول الاجتماع مناقشة إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والنتائج الأولية لبحث الأثر على الأسر وأسلوب

المال- خاص





استقبلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من البنك الدولي ضم جوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك الدولي، ونهلة زيتون مسئول أول الحماية الاجتماعية بالبنك، حيث تناول الاجتماع مناقشة إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” والنتائج الأولية لبحث الأثر على الأسر وأسلوب وآليات تطبيق المشروطية في البرنامج، كما ناقش الجانبان آليات تقديم الدعم الفني لبرنامج “فرصة”، أحد البرامج التكميلية لبرنامج تكافل وكرامة، والذى يستهدف تشغيل أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، وسبل التوسع في تطبيقه من أجل توليد مزيد من فرص العمل.

وقد أطلعت غادة والى، خلال الاجتماع، فريق البنك الدولي على خطة الوزارة لتنمية الطفولة المبكرة مشروع تطوير الحضانات والذي رصد له 250 مليون جنيه ويستهدف إتاحة خدمات تعليمية وتربوية على أحدث النظم للأطفال في المرحلة العمرية من 0- 4 سنوات وأكدت أهمية التكامل بين جهود وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

من جانبه أبدى فريق البنك الدولي رغبته في التوسع بدعم برامج الوزارة، وفى مقدمتها برنامج فرصة بحيث يتيح مزيدًا من فرص العمل للشباب، وكذلك مساندته مجهود الوزارة في تطوير التعاونيات الإنتاجية والتي يبلغ عددها 8000 جمعية تعاونية تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.