والي تلتقي مندوبة الأردن بالأمم المتحدة للتنسيق حول القضاء على الإرهاب

المال - خاص:التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سيما بحوث مندوبة الأردن في الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك حول التنمية المستدامة حيث تترأس وفد مصر​ بالمنتدى وتحضر أربع جلسات في هذا السياق.وكانت المملكة الأردني

المال – خاص:

التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سيما بحوث مندوبة الأردن في الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك حول التنمية المستدامة حيث تترأس وفد مصر​ بالمنتدى وتحضر أربع جلسات في هذا السياق.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية، رئيسة القمة العربية قد أصدرت قرارها بتكليف وزير التضامن الاجتماعي لجمهورية مصر العربية بترأس اللجنة المعنية بتنفيذ الإعلان العربي حول “دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب”، وحول ما تضمنه الإعلان في فقرته المعنونة “في مجال المجتمع الدولي”.

وبحثت والي خلال اللقاء مع مندوبة الأردن آخر التحضيرات للاجتماع مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك، للتشاور حول كيفية تنفيذ هذا الشق الهام من قرار القمة العربية ضمن التنسيق العربي مع المجموعات الصديقة للأمم المتحدة وبحث أفضل السبل لدعم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالقضاء على الإرهاب والتطرف.