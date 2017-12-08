والي تلتقي سفير إيطاليا لبحث تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية

تبادل التجارب في مجال الإعاقة.. وتعاون بنك ناصر مع "بنكا بروسيما" في إعادة الهيكلة المال- خاصالتقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جيامباولي كانتيني السفير الإيطالي لدى مصر؛ حيث استعرض الجانبان العلاقات المشتركة بين الدولتين وأوجه التعاون بينهما في كل المجالات الاجتماعية. واس

تبادل التجارب في مجال الإعاقة.. وتعاون بنك ناصر مع “بنكا بروسيما” في إعادة الهيكلة

المال- خاص

التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جيامباولي كانتيني السفير الإيطالي لدى مصر؛ حيث استعرض الجانبان العلاقات المشتركة بين الدولتين وأوجه التعاون بينهما في كل المجالات الاجتماعية.





واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لشرائح المجتمع المختلفة والتعرف على التجربة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية ومن بينها برنامج تكافل وكرامة وهو أحد برامج الدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة ويستهدف تخفيف تداعيات الإصلاح الاقتصادي؛ وذلك عن طريق الوصول إلى الفئات الفقيرة والمهمشة والتي لا تستطيع الحصول على الدعم.

وأشارت الوزيرة إلى نجاح البرنامج في وصول الدعم النقدي حاليًّا إلى أكثر من مليوني أسرة.

في هذا السياق استعرضت غادة والي والسفير كانتيني الأنشطة العديدة المهمة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الإيطالية الموجودة في مصر، والتي تعمل في إطار البرامج التي اعتمدتها ووافقت عليها الحكومتان المصرية والايطالية.

كما ناقش الجانبان، خلال اللقاء، قانون الجمعيات الأهلية الجديد وأثره على الجمعيات العاملة في مصر، وكذلك موقف الجمعيات الأهلية الإيطالية العاملة في مصر، والتي يبلغ عددها 5 جمعيات؛ وأوضحت غادة والي أنها جمعيات لديها تمويل يصلها بانتظام خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبلغ إجمالي هذا التمويل نحو 11 مليون جنيه.

واستعرضت غادة والي قانون الإعاقة الجديد، حيث أكدت الوزيرة أن القانون بصدد الصدور خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الإعداد له استلزم شهورًا عديدة وهو قانون يعطي مزايا متعددة لأصحاب الإعاقة، سواء من حيث الرعاية الصحية والتعليم والإتاحة بما يتماشى مع إعلان السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2018 عاماً لذوي الإعاقة.

وقد اتفق الجانبان على تعزيز فرص التعاون في مجال الإعاقة والاستفادة من خبرات الجانبين وذلك من خلال تبادل الزيارات للخبراء في هذا المجال.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون المزمع بين هيئة بنك ناصر الاجتماعي ومجموعة اليكس بنك ( بنك انتيسا سان باولو ) (وبنكا بروسيما) -وهو البنك الاجتماعي الأول في إيطاليا- وأعربت والي عن استعداد بنك ناصر لاستقبال وفد من “بنكا بروسيما”، للتعرف على إمكانيات بنك ناصر وبحث سبل التعاون لنقل خبرة “بنكابروسيما” لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي.

وفِي نهاية اللقاء أبدى السفير الإيطالي استعداده التام للتعاون مع مصر في كل المجالات الاجتماعية، مشيدًا بالتجربة المصرية والجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.