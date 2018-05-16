والي تشارك الفاو احتفالية وجوده بمصر منذ 40 عاما

المال- خاص شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمرور 40 عاما على تأسيس مكتبها في مصر، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين والسفراء والمزارعين والمستفيدين من مشاريع المنظمة، إلى جانب ممثلي المنظمات…

المال- خاص

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بمرور 40 عاما على تأسيس مكتبها في مصر، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين والسفراء والمزارعين والمستفيدين من مشاريع المنظمة، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، والجهات المانحة.

وقدمت غادة والي التهنئة للمنظمة والعاملين بها وبمكتبها مصر مشيرة إلى أهميتها كونها شريكة لمصر منذ سنوات عديدة، مشيرة إلى أن مصر كانت شريك مؤسس منذ بدايات منظمات الأمم المتحدة منذ بداياتها ونجحت مصر حكومة ومجتمع مدني في التفاعل مع منظمات الأمم المتحدة.

ولفتت والي إلى أن الوزارة معنية بمكافحة الفقر وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لاسر الاكثر احتياجا وفى الحالة المصريه هناك ارتفاع واضح لمعدلات الفقر فى الريف؛ حيث يوجد فجوات جغرافية في مصر فتتواجد محافظات فيها الدخل والخدمات اقل والبنية التحتية أضعف وبالتالي فرص الدخل تكون محدودة.

وأشارت والي إلى أن الوزارة تهتم دائما بالاستعانة بخبرات الأمم المتحدة وأهمها منظمة “الفاو” في زيادة الوعي وتنظيم المزارعين في أشكال متناسقة في شكل مؤسسات مجتمع مدني وتطوير عمل الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال خدمة المزارعين وتطوير التعاونيات الزراعية والنظر للمرأة الريفية.

وأضافت والي إلى أن الوزارة تتعاون مع “فاو” في برنامج إقراض متناهي الصغر تحت مظلة برنامج فرصة لتوفير قروض تتراوح قيمتها من ٨ – ١٢ ألف جنيها مصريا والذي يحول المرأة من متلقية للدعم النقدي الي امرأة مستقلة اقتصاديا مساهمة في تنمية أسرتها.

وقالت والي أن الوزارة تهتم بالمرأة الريفية وكيفية حصولها على حصتها العادلة في الوظائف والدخل، مشددة على أن الوزارة تهتم بتطوير خبرات المرأة الريفية فيما يخص التصنيع الزراعي والفرز والتعبئة والتغليف.

وأضافت والي أن عمل المرأة بشكل منتظم سيؤثر على دخل الأسرة بشكل كبير وما في ذلك من فائدة لرعاية وتغذية الأبناء وهو ما يخلق تأثير أفضل على الصحة الإنجابية؛ حيث إن المرأة التي تعمل ولديها دخل يكون لديها أبناء أقل وتكون أكثر حرصا على رعاية أبنائها وتعليمهم والاهتمام بهم أفضل.