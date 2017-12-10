والي تبحث من سفير كندا تجربتهم في الرعاية الصحية لذوي الإعاقة

المال- خاص التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سفير كندا لدى مصر جس داتون، والمستشارة سولفيه شوستر رئيس قسم التنمية والشئون الدولية بالسفارة الكندية بالقاهرة. واستعرضت والي أثناء اللقاء البرامج التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل، حيث استعرضت برنامج تكافل وكرامة ووصول البرنامج إلى أكثر من ٢ مل

المال- خاص

التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سفير كندا لدى مصر جس داتون، والمستشارة سولفيه شوستر رئيس قسم التنمية والشئون الدولية بالسفارة الكندية بالقاهرة.

واستعرضت والي أثناء اللقاء البرامج التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل، حيث استعرضت برنامج تكافل وكرامة ووصول البرنامج إلى أكثر من ٢ مليون أسرة، كما عرضت عددا من البرامج التكميلية له مثل برنامج فرصة وما يوفره للشباب من فرص عمل، فيما أشارت والي إلى دور بنك ناصر الاجتماعي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وطلبت وزيرة التضامن من الجانب الكندي الاستفادة من التجربة الكندية في مجال الإعاقة، خاصة ما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية وإتاحة التجهيزات اللازمة لذوي الإعاقة في المباني والشوارع، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام ٢٠١٨ عاما لذوي الإعاقة.



من جانبه، أبدى السفير الكندي إعجابه بالدور الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، ونقل إلى وزيرة التضامن إشادة العديد من المسئولين الدوليين بما تقوم به الوزارة من جهود لحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا.



ومن جانبها، استعرضت رئيس قسم التنمية والشئون الدولية بالسفارة البرامج الكندية في مصر؛ حيث تشترك مع مؤسسة أغاخان في الصعيد لتدريب المرأة الصعيدية على الحرف، كما تشارك مع منظمة العمل الدولية في برنامج لدعم المدارس المستضيفة للمهاجرين.

وقالت شوستر إن كندا مهتمة بتدعيم المرأة وعملها في الدول النامية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الحكومة الكندية تدرس حاليا عدة برامج تمويلية وفنية لتنفيذها في مصر.

ووجهت غادة والي الدعوة إلى سفير كندا لزيارة معرض ديارنا المقام حاليا في مبنى الصندوق الاجتماعي.