والي تبحث مع سفير سويسرا التعاون في المجال الاجتماعي

المال- خاص التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سفير سويسرا لدى مصر بول جارنييه يرافقه كارين هينشوز مسئول التعاون الدولي في السفارة السويسرية بالقاهرة. واستعرضت والي أثناء اللقاء برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج الدعم النقدي المشروط الذي تقدمه الوزارة للفئات الأكثر احتياجا، كما عرضت قانون

المال- خاص



التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سفير سويسرا لدى مصر بول جارنييه يرافقه كارين هينشوز مسئول التعاون الدولي في السفارة السويسرية بالقاهرة.

واستعرضت والي أثناء اللقاء برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج الدعم النقدي المشروط الذي تقدمه الوزارة للفئات الأكثر احتياجا، كما عرضت قانون الإعاقة والذي يتوقع إقراره خلال الأيام المقبلة بمجلس النواب، بما يتماشى مع إعلان رئيس الجمهورية 2018 عاما لذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أنه جارٍ حاليا استكمال إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، والتي ستصدر بقرار من رئيس الوزراء، بحيث يتم إزالة أي معوقات لعمل الجمعيات الأهلية في مصر.

وتم استعراض نشاط الجمعيات الأهلية التي تتلقى تمويلا من جهات مانحة سويسرية وبلغ عددها 7 جمعيات بتمويل نحو 26 مليون جنيه على مدار العامين الماضيين.

ومن جانبه، أشاد السفير السويسري لدى مصر بجهود الوزيرة خلال فترة توليها الوزارة، حيث قال إنها واحدة من الوزراء الذين لديهم خبرة متخصصة طويلة في مجالات عمل الوزارة.

وأوضح أنه تم رصد 20 مليون دولار للعام 2018 للأنشطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنها 50% لأنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال استراتيجية التعاون للفترة 2017-2020، والتي سيتم إطلاقها خلال أيام، وذلك تأكيداً لدعم أجندة الاصلاح بمصر وفقا لرؤية خطة مصر 2030.

كما أكد السفير السويسري استعداد حكومة بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى زيارة وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا ماري جابرييلزيز انايشن فلايش إلى القاهرة لإطلاق استراتيجية التعاون بين سويسرا ومصر خلال الفترة 2017-2020، والتي سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات مع الحكومة المصرية.

وفي ختام اللقاء وجهت غادة والي الدعوة إلى سفير سويسرا لزيارة معرض ديارنا المقام حاليا في مبنى الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث تم مد المعرض يومين إضافيين نتيجة الإقبال الشديد عليه لينتهي يوم الأحد ١٧ ديسمبر بدلا من ١٥ ديسمبر، فيما وجه السفير السويسري الدعوة إلى وزيرة التضامن لزيارة سويسرا والاطلاع على التجارب الخاصة بالعمل الاجتماعي.