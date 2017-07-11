والي: انتظام صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

المال - خاصأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة منذ -صباح أمس الإثنين- وحتى صباح اليوم بالزيادات الجديدة، وليس بدءًا من يوم 15 من الشهر كما هو معتاد.وأضافت الوزيرة -في تصريحات صحفية- أن عدد من صرف معاش "تكافل وكرامة" قد بلغ 349،396 قائم بالصرف من م

المال – خاص

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة منذ -صباح أمس الإثنين- وحتى صباح اليوم بالزيادات الجديدة، وليس بدءًا من يوم 15 من الشهر كما هو معتاد.

وأضافت الوزيرة -في تصريحات صحفية- أن عدد من صرف معاش “تكافل وكرامة” قد بلغ 349،396 قائم بالصرف من مكاتب البريد، وذلك منذ بداية الصرف بالأمس الإثنين، وحتى اليوم 11/ 7/ 2017 الساعة 10:00 صباحًا، بإجمالي 180.635.574.98 جنيه.

وأوضحت والي أنه تم تقديم موعد صرف تلك الزيادات والتي كان مقررًا لها أغسطس المقبل، في إطار توجيهات من الحكومة بسرعة التنفيذ مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية وجهود الدولة في تبني سياسات وإجراءات الحماية الاجتماعية، وبصفة خاصة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأضافت أن مستفيدي البرنامج وصل عددهم إلى مليون و739 ألف أسرة حتى الآن، بما يمثل أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون مواطن، وأن العمل بتسجيل المزيد من الأسر ضمن البرنامج ما زال مستمراً على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة العديد من المبادرات المكملة للبرنامج مثل مبادرة فرصة لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر الضمانية وتكافل وكرامة من القادرين على العمل ولا يعملون حاليا، وكذلك مبادرة سكن كريم، والتي تهدف إلى توفير بنية تحتية لمنازل الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من خلال توفير وصلات مياه وصرف صحي تتيح منزلا لائقا وسكنا كريما لهم.