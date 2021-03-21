والي: المبالغة في تجهيز العروس وإسراف الموائد والأفراح يسبب مشكلات اقتصادية وقانونية واجتماعية (فيديو)

قالت إن المبالغة في تجهيز العروس وراء ذهاب عدد كبير من الغارمات.

أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن هناك عادات وثقافات سلبية لدى الأسر المصرية ، مثل ثقافة المبالغة في تجهيز العروس ، وذلك على الرغم من تميز السيدة المصرية بالعديد من الصفات الحميدة عن غيرها من نساء العالم

وقالت والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليومة، على فضائية الحياة ، أن المبالغة في تجهيز العروس وراء ذهاب عدد كبير من الغارمات، مطالبة ضرورة مواجهة هذه الثقافة لأنها تؤدي إلى حبس الأمهات .

وأضافت والي ، أن مصر لديها عادة المبالغة في الإنفاق على المظاهر، قائلة : “تلاقينا نسرف في الموائد خلال المناسبات والأفراح وشهر رمضان ، وفي تجهيز العروس، وغيرها من تصرفات تتسم بالتقليد”.

وأكدت والي ، أن هذه التصرفات المظهرية تترتب عليها مشكلات اقتصادية وقانونية واجتماعية تستمر لسنوات، وتفسد الزيجات في أحيان كثيرة .

وأوضحت والي أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول ضرورة نشر الثقافة المجتمعية، ليشترك فيها المدرسة والجامعة والإعلام والفنون والثقافة ورجال الدين في المساجد والكنائس .