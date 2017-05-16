والي: الخروج من الفقر ليس بالدعم النقدي.. والحكومة تحمي الفقراء

مدحت إسماعيل وهبة حامد:قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الخروج من الفقر ليس بالدعم النقدي، وإنما بالعمل، وأن مسئولية الحكومة ربط الفقراء بسوق العمل.وأضافت، خلال مؤتمر نحو حماية اجتماعية شاملة"، أن الحكومة جادة في حماية فقرائها، وأن مسئولية الحماية الاجتماعية هي مسئولية الوزارات كافة ول

مدحت إسماعيل وهبة حامد:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الخروج من الفقر ليس بالدعم النقدي، وإنما بالعمل، وأن مسئولية الحكومة ربط الفقراء بسوق العمل.

وأضافت، خلال مؤتمر نحو حماية اجتماعية شاملة”، أن الحكومة جادة في حماية فقرائها، وأن مسئولية الحماية الاجتماعية هي مسئولية الوزارات كافة وليست مسئولية وزارة واحدة، وإنما على جميع الوزارات أن تتعاون معًا لتحقيق الأهداف التي تصب في النهاية لمصلحة المواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك سعيًّا للتعلم الدائم، مؤكدة أن هناك خطوات مستمرة لتجديد خطط العمل والتعامل مع نقاط ضعف البرامج التنموية يتم بالتعاون مع متخصصين بما يضمن الوصول لنتائج أفضل.