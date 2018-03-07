والي: استرداد 45 مليون جنيه مستحقات لمصريين فى اليونان

المال -خاص:تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة التأمينات اليونانية من تحويل اشتراكات عدد 182 حالة حرجة) شيخوخة وعجز ووفاة) لمصريين سبق عملهم بجمهورية اليونانوقالت إنه بالفعل تم تحويل مبلغ 2.132.775 يورو وبما يعادل 45.132.325 جنيه لتلك الحالات كبداية لاستكمال تحويل باقي مستحقات

المال -خاص:

تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة التأمينات اليونانية من تحويل اشتراكات عدد 182 حالة حرجة) شيخوخة وعجز ووفاة) لمصريين سبق عملهم بجمهورية اليونان

وقالت إنه بالفعل تم تحويل مبلغ 2.132.775 يورو وبما يعادل 45.132.325 جنيه لتلك الحالات كبداية لاستكمال تحويل باقي مستحقات المصريين

وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تشكيل وفد من الوزارة لمتابعة تلك المشكلة وبصفة خاصة مستحقات الحالات الحرجة (شيخوخة وعجز ووفاة) والتفاوض حول صياغة اتفاقية تأمينية جديدة تلقي قبول الجانبين وتحمي حقوق العمالة المصرية باليونان

وأكدت والي أنه بموجب المبلغ المحول لكل مؤمن عليه يتم حساب مدة الاشتراك وصرف المعاش والمتجمدات التي تستحق له، وفي حالة وجود فائض من المبالغ المحولة يتم صرفه للمؤمن عليه

وتجاوز المعاش الشهري في بعض الحالات 4900 جنيه شهرياً وبعض المتجمدات 300.000 جنيه وذلك وفقاً لكل حالة علي حدى

كما طالبت الوزيرة خلال المباحثات الثنائية التي انتهت منذ أيام بضرورة استكمال تحويل عدد 110 حالة حرجة أخري ووعد الجانب اليوناني بالاستجابة في أسرع وقت

وجدير بالذكر أنه توجد اتفاقية ثنائية بين البلدين في مجال التأمين الاجتماعي تحقق المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين وتمنع الازدواج التأميني وتقضي بتحويل الاشتراكات التأمينية في حالة العودة للبلد الموطن من أجل اكتساب الحق في المعاش

ويعتبر هذا المجهود خطوة هامة في الحفاظ على حقوق المصريين العاملين بالخارج حيث سبق أن توقفت مؤسسة التأمينات اليونانية عن تحويل مستحقات العاملين المصريين منذ عام 2009 وحتى زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وإثارة موضوع الحقوق التأمينية للمصريين.