والي: إطلاق برنامج يوفر 20 ألف فرصة عمل للأسر الفقيرة

مدحت إسماعيل وهبة حامدقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تخصيص العام الحالي لإنتاج الأسرة، لافتة إلي أنه سيتم إطلاق برنامج" فرصة"، ‏والذي يستهدف توفير 20 ألف فرصة عمل للأسر الفقيرة، من خلال المجتمع المدني وعدد من الجهات الحكومية، ومنها اتحاد الصناعات، وأيضاً القطاع الخ



مدحت إسماعيل وهبة حامد

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تخصيص العام الحالي لإنتاج الأسرة، لافتة إلي أنه سيتم إطلاق برنامج” فرصة”، ‏والذي يستهدف توفير 20 ألف فرصة عمل للأسر الفقيرة، من خلال المجتمع المدني وعدد من الجهات الحكومية، ومنها اتحاد الصناعات، وأيضاً القطاع الخاص.

وأشارت إلي أن وزارتها استطاعت خلال عامين من إطلاق برنامج كرامة وتكافل توصيل البرنامج لـ1.7 مليون أسرة، تشمل 8 ملايين مواطن، مقارنة بـ500 ألف أسرة العام الماضي، كانت تضم 2.5 مليون مواطن.

وأضافت، خلال موتمر صحفي، بمناسبة مرور عامين على إطلاق برنامج كرامة وتكافل، أن محافظتي أسيوط وسوهاج، يستحوذان علي النصيب الأكبر من الدعم النقدي ممثلا في برنامج كرامة وتكافل، نظرا لارتفاع معدلات الفقر فيهما.

وأشارت إلي أن برنامج كرامة وتكافل في عامه الثانى استطاع تغطية جميع المحافظات، إذ إن الوزارة تعمل حاليا في 5253 قرية، مضيفة أن معاش الضمان الاجتماعي غطي 1.5 مليون أسرة في فترة 30 عاما، لكن كرامة وتكافل نتيجة الجهود المشتركة بين الجهات وتوجيهات القيادة السياسية غطي 1.7 مليون أسرة في عامين.