والى: على الجمعيات الأهلية اتباع قواعد النزاهة في العمل

ضرورة مساهمة المؤسسات بفاعلية وقوة في توعية المواطنين بمخاطر الفساد المال -خاص: أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة اتباع جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة وإحكام الرقابة الداخلية في عملها، وتفعيل الدور المنوط…

ضرورة مساهمة المؤسسات بفاعلية وقوة في توعية المواطنين بمخاطر الفساد



المال -خاص:

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة اتباع جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة وإحكام الرقابة الداخلية في عملها، وتفعيل الدور المنوط بها تجاه المجتمع والإسهام بفاعلية وقوة في توعية المواطنين بمخاطر الفساد؛ جاء ذلك في إطار تفعيل الخطة التنفيذية لدور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وأضافت والي في تصريحات لها اليوم أن الجمعيات والمؤسسات تعمل وفقاً لخطة تستهدف الارتقاء بمستوى أداء أجهزة تلك الجمعيات والمؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة، وذلك خلال حصر وتقييم كل الخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات للمواطنين مع توفير البنية الأساسية والأجهزة في أماكن تقديم الخدمات، كما تنظم الجمعيات أيضاً دورات تدريبية للعاملين بمشروعات الجمعيات.

وقالت والي إن تلك الخطة تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة داخل منظمات العمل الأهلي، وذلك يمكن تحقيقه من خلال حرص الجمعيات والمؤسسات على الإعلان عن ميزانيتها بشكل مبسط وعن كل مصادر التمويل الذي تتلقاه سواء داخليا أو خارجيا، بالإضافة إلى نشر الملاحظات التي ترد من الأجهزة المعنية وتطبيق قواعد منع تضارب المصالح.

كما أشارت الوزيرة إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للجمعيات هو العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق توفير فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة مع ترشيد الإنفاق داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ كما أنه من الضروري أن تعمل الجمعيات أيضاً على رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من خلال عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل بجميع محافظات مصر للتوعية بخطورة الفساد والرد على الشائعات وتدعيم الثقة مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية دور الأجهزة الرقابية وكيفية التواصل معها للإبلاغ عن أي حالات فساد.

كما أكدت والي ضرورة أن تعمل الجمعيات أيضاً على تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد عن طريق عقد لقاءات بين اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي واللجان الإقليمية مع الأجهزة الرقابية لتبادل المعلومات في كل الأمور الخاصة بمكافحة الفساد وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد أو بين الجمعيات والمؤسسات بعضها البعض مع توحيد مفاهيم الفساد لدى المواطنين.