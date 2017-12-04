والى: تخصيص 12 فدانا لأهالى قرية مسجد الروضة

أحمد صبرى قالت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الإجتماعي إنهم اتفقوا مع محافظة سيناء على تخصيص12 فدانا لزراعة صوب زراعية لأهالى قرية الروضة وضواحيها وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التى ستتكفل بالتمويل مثل مصر الخير. وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج آخر النهار على قناة النهار أن

أحمد صبرى

قالت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الإجتماعي إنهم اتفقوا مع محافظة سيناء على تخصيص12 فدانا لزراعة صوب زراعية لأهالى قرية الروضة وضواحيها وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التى ستتكفل بالتمويل مثل مصر الخير.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج آخر النهار على قناة النهار أن الوزارة ستعمل على توزيع الكراتين الغذائية للأهالى لمدة 3شهور قادمة.

وأكدت أن وزارة الري ستوفر مرشدين زراعيين ومدربين للأهلى على أن يستمر التدريب 3سنوات.

وأوضحت أن هناك خططا لإنشاء مصنع أعلاف وزرعة سمكية ويتم الآن العمل على الدراسات الاستشارية.

و24 نوفمبر الماضي، شهد مسجد قرية الروضة هجوما إرهابيا أسفر عن استشهاد 310 أشخاص وإصابة أكثر من 120 آخرين

وأعلنت الرئاسة المصرية عن تطوير القرية التي تقع في منطقة بئر العبد بشمال سيناء.