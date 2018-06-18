والى: تحسين وترميم 23 ألف مسكن بتكلفة 166 مليون جنيه

المال -خاص أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الاثنين، أنه تم الانتهاء من أعمال تحسين البنية التحتية ومد وصلات المياه النقية والصرف الصحي لعدد 23 ألف مسكن من مساكن الاسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ برنامج الوزارة " سكن كريم “وذلك بتكلفة اجمالية قاربت 166 مليون جنيه. جاء ذلك في ب

المال -خاص

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الاثنين، أنه تم الانتهاء من أعمال تحسين البنية التحتية ومد وصلات المياه النقية والصرف الصحي لعدد 23 ألف مسكن من مساكن الاسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ برنامج الوزارة ” سكن كريم “وذلك بتكلفة اجمالية قاربت 166 مليون جنيه.

جاء ذلك في بيان للوزارة في إطار استخدام وزارة التضامن الاجتماعى لقواعد البيانات وتعظيم الاستفاده من حصر الأسر المحتاجه لوصلات المياه والصرف والتى تحتاج إلى رفع كفاءة منازلها بالصعيد

ووفق البيان، تمت تغطية متطلبات 23 ألف أسرة في محافظات قنا والاقصر والمنيا.



ففي محافظتي قنا والاقصر تم تغطية متطلبات الوصلات المنزلية للصرف الصحي بعدد 18 ألف 773 وصلة بالتعاون مع وزارة التخطيط والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجمعيات الأهلية .

وفى محافظة المنيا تم عمل 1765 وصلة مياه نقية بالإضافة الى تأهيل وانشاء أسقف لمنازل 1128 اسرة من الاسر الأولى بالرعاية و422 وصلة للصرف الصحي .

واشارت والى الى ان العمل جارى حاليا بمحافظات أسيوط لتنفيذ 1433 وصلة منزلية لمياه الشرب وتأهيل 280 منزلا بسوهاج والشرقية واسوان بالقرى المستهدفة بالبرنامج وذلك تنفيذا لبروتوكولات التعاون مع الجمعيات الاهلية والشركاء من القطاع الخاص .

يشار إلى أن برنامج سكن كريم أطلق عام 2017 ويقدر تمويل المرحلة الأولى منه 550 مليون جنيه ويستهدف التحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة وبصفة خاصة الأسرالمستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط ” تكافل وكرامة ” والاسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي بأعتبارها ضمن الاسر الأولى بالرعاية

ويتيح البرنامج فرصا لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين في مشروعات كثيفة العمالة ،ويؤدى الى تحسن فى المؤشرات الصحية والبيئية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية

ويستهدف البرنامج فى مرحلته الأولى 5 محافظات وهي المنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا في 27 قرية في 17 مركز وتشمل مفردات التنفيذ مد الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصرف الصحي وبناء أسقف لمنازل وتتراوح قيمة الدعم المقدم للمنازل بالبرنامج ما بين 4 الاف الى 25 ألف جنيه على ان تستهدف المرحلة الثانية محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، أسوان بالإضافة الى تغطية المرحلة الثالثة لباقي محافظات الجمهورية.