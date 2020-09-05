بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في شركات الهايتك الإسرائيلية عام 2019 نحو 9.5 مليار دولار

قال موقع “والــلا” الإسرائيلي إنه بعد إعلان اتفاقية التطبيع مع الإمارات بوقت قصير، بدأت الاستفسارات تتدفق إلى إسرائيل من مستثمرين في الخليج العربي، بغرض التعاون التجاري، الأمر الذي يسمح للإسرائيليين أيضا بحضور المؤتمرات الدولية على بعد 3 ساعات فقط بالطائرة.

وتوقع الموقع الإسرائيلي أن 10٪ من الاستثمارات في السوق الإسرائيلية ستأتي من الإمارات في السنوات المقبلة.

وأضاف “والـلا”، بعد ساعات قليلة من إعلان تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة ، بدأ حساب GO على LinkedIn الخاص بالتأمين الرقمي من شركة “Hachshara” الإسرائيلية للتأمين في تلقي العشرات من طلبات التعاون.

الإمارات تحتل المرتبة 11 في ترتيب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

وأضاف، في سوق التكنولوجيا الفائقة أصبح التطبيع مع الإمارات حقيقة واقعة، وتم بالفعل إحصاء 70 استفسارًا من رجال أعمال من الإمارات.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 11 في ترتيب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر من أغنى دول العالم.. وإلى جانب رأس المال الكبير، هناك نقص كبير للاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة والتطورات المبتكرة.

وبعد يومين من بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أغسطس، وقعت شركة الاستثمار الحكومية الإماراتية APEX اتفاقية استراتيجية مع شركة التكنولوجيا الحيوية الإسرائيلية Tera لتطوير جهاز للكشف عن فيروسات كورونا.

وتعقد دبي مئات المؤتمرات التقنية كل عام في مجالات واسعة مثل البنية التحتية السحابية والتكنولوجيا المالية والهندسة.

نسبة 85٪ من الاستثمارات في شركات الهايتك الإسرائيلية أموال أجنبية

والآن سيتمكن الإسرائيليون، وخاصة الشركات الإسرائيلية من المشاركة فيها .. بحسب الموقع، مشيرا إلى أن 85٪ من الاستثمارات في شركات الهايتك الإسرائيلية هي أموال أجنبية.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في شركات الهايتك الإسرائيلية في عام 2019 نحو تسعة مليارات ونصف المليار دولار.

وبحسب الموقع، فإن مصدر هذه الاستثمارات كان بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، وبالطبع جزء من أوروبا وجزء من الصين.

وأضاف، أن إمكانات الأعمال في مجال التأمين الرقمي في الإمارات كبيرة بشكل خاص ، وما زال في مراحل التطوير.

ويقول “واللا” إن عالم التأمين الرقمي في العالم العربي في مهده، ويبدو أن الإمارات، التي تعتبر متقدمة جدًا، مهتمة بدخول هذا المجال وتعلم الأدوات التكنولوجية التي تعرف الشركات الإسرائيلية كيفية إنتاجها.

كما رحب “عمر فيشنيتسكي”، المؤسس المشارك ونائب الرئيس لتطوير الأعمال والتسويق لدى شركة “NANO Occasional Jobs” بتطبيع العلاقات.