ثقافة وفنون

والعكس صحيح.. فيلم ليبي في عرض خاص بمصر الثلاثاء

رحاب صبحى  تقيم الشركة المنتجة للفيلم الليبى، "والعكس صحيح"، عرضا خاصا له فى مصر يوم الثلاثاء المقبل فى قاعة "دار الحضارة"، بدار الأوبرا المصرية.  يحضر العرض الخاص فريق عمل الفيلم من المنتج و المؤلف "أنيس بواجوارى"، وبطلة العمل الفنانة الليبية…

21 أكتوبر، 2017 21 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

رحاب صبحى 

تقيم الشركة المنتجة للفيلم الليبى، “والعكس صحيح”، عرضا خاصا له فى مصر يوم الثلاثاء المقبل فى قاعة “دار الحضارة”، بدار الأوبرا المصرية. 

يحضر العرض الخاص فريق عمل الفيلم من المنتج و المؤلف “أنيس بواجوارى”، وبطلة العمل الفنانة الليبية “نور الكاديكى”، والفنان “سند تنتوش”، ومخرج الفيلم “أسامة عامر”، والفنان المصرى، “ياسر على ماهر”، والذى يشارك فى بطولة الفيلم. 

وسيحضر العرض أيضا عدد من الفنانين و المخرجين فى الوسط الفنى. 

يذكر أن فيلم “والعكس صحيح ” شارك فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى و يشارك فى 3 مهرجانات دولية أخرى

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً