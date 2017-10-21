والعكس صحيح.. فيلم ليبي في عرض خاص بمصر الثلاثاء

رحاب صبحى تقيم الشركة المنتجة للفيلم الليبى، "والعكس صحيح"، عرضا خاصا له فى مصر يوم الثلاثاء المقبل فى قاعة "دار الحضارة"، بدار الأوبرا المصرية. يحضر العرض الخاص فريق عمل الفيلم من المنتج و المؤلف "أنيس بواجوارى"، وبطلة العمل الفنانة الليبية…

رحاب صبحى



تقيم الشركة المنتجة للفيلم الليبى، “والعكس صحيح”، عرضا خاصا له فى مصر يوم الثلاثاء المقبل فى قاعة “دار الحضارة”، بدار الأوبرا المصرية.



يحضر العرض الخاص فريق عمل الفيلم من المنتج و المؤلف “أنيس بواجوارى”، وبطلة العمل الفنانة الليبية “نور الكاديكى”، والفنان “سند تنتوش”، ومخرج الفيلم “أسامة عامر”، والفنان المصرى، “ياسر على ماهر”، والذى يشارك فى بطولة الفيلم.



وسيحضر العرض أيضا عدد من الفنانين و المخرجين فى الوسط الفنى.



يذكر أن فيلم “والعكس صحيح ” شارك فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى و يشارك فى 3 مهرجانات دولية أخرى

