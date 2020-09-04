رياضة

والد ميسي يرد على بيان «الليجا» بشأن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة

طالب خورخي ميسي، من خافير تيباس رئيس رابطة الليجا، مراجعة عقد اللاعب من جديد
إسلام مصطفى 3:44 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20 3:44 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وجود شرط جزائي في عقده مع الفريق، وهو على عكس ما ذكره الاتحاد الإسباني في بيان خلال الأيام القليلة الماضية.

وطالب خورخي ميسي، من خافير تيباس رئيس رابطة الليجا، مراجعة عقد اللاعب من جديد مع برشلونة والتأكد من البنود به، وذلك من خلال بيان رسمي جاء كالتالي:

1- لا نعرف أي عقد هو الذي حللتوه وما هي الأسس التى استنتجتوا على أساسها، فيحق للاعب إنهاء التعاقد من طرف واحد بعد اانتهاء الموسم الرياضي 2019-2020.

2- هذا خطأ واضح من جانبك، وهذا هو المنصوص والمذكور في النقطة الثانية والثالثة والسادسة والثامنة من العقد الموقع بين النادي واللاعب.

3- لن يتم تطبيق بند الشرط الجزائي بقرار أحادي من اللاعب اعتبارًا من نهاية الموسم الرياضي 2019-2020، دون المساس بالحقوق الأخرى أي أن مبلغ 700 مليون يورو لا ينطبق في الحالة الحالية للاعب مع برشلونة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

رابطة «الليجا» ترد على والد ميسي: قيمة الشرط الجزائي لا تزال سارية

إسلام مصطفى 3:52 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20

الكشف عن جدول الدوري الإسباني .. وتأجيل مباريات الكبار بالجولة الأولى

إسلام مصطفى 7:55 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

برشلونة ضد أوساسونا.. تعرف على موعد المباراة والتشكيل المتوقع وفرص التتويج

إسلام مصطفى 8:48 م, الأربعاء, 15 يوليو 20

صحيفة إسبانية: عودة الجماهير لليجا لن تكون مكتملة قبل يناير 2021 بسبب «كورونا»

إسلام مصطفى 5:54 م, السبت, 30 مايو 20

«الصحة الإسبانية» تسمح بالتدريبات الجماعية للفرق قبل عودة الليجا

إسلام مصطفى 5:50 م, السبت, 30 مايو 20

تعرف على مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية الكبرى

المال - خاص 10:06 م, الجمعة, 29 مايو 20