والد ميسي يرد على بيان «الليجا» بشأن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة

طالب خورخي ميسي، من خافير تيباس رئيس رابطة الليجا، مراجعة عقد اللاعب من جديد

نفى خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وجود شرط جزائي في عقده مع الفريق، وهو على عكس ما ذكره الاتحاد الإسباني في بيان خلال الأيام القليلة الماضية.

وطالب خورخي ميسي، من خافير تيباس رئيس رابطة الليجا، مراجعة عقد اللاعب من جديد مع برشلونة والتأكد من البنود به، وذلك من خلال بيان رسمي جاء كالتالي:

1- لا نعرف أي عقد هو الذي حللتوه وما هي الأسس التى استنتجتوا على أساسها، فيحق للاعب إنهاء التعاقد من طرف واحد بعد اانتهاء الموسم الرياضي 2019-2020.

2- هذا خطأ واضح من جانبك، وهذا هو المنصوص والمذكور في النقطة الثانية والثالثة والسادسة والثامنة من العقد الموقع بين النادي واللاعب.

3- لن يتم تطبيق بند الشرط الجزائي بقرار أحادي من اللاعب اعتبارًا من نهاية الموسم الرياضي 2019-2020، دون المساس بالحقوق الأخرى أي أن مبلغ 700 مليون يورو لا ينطبق في الحالة الحالية للاعب مع برشلونة.