والد ميسي يرد على بيان «الليجا» بشأن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة

نفى خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وجود شرط جزائي في عقده مع الفريق، وهو على عكس ما ذكره الاتحاد الإسباني في بيان خلال الأيام القليلة الماضية.
وطالب خورخي ميسي، من خافير تيباس رئيس رابطة الليجا، مراجعة عقد اللاعب من جديد مع برشلونة والتأكد من البنود به، وذلك من خلال بيان رسمي جاء كالتالي:
1- لا نعرف أي عقد هو الذي حللتوه وما هي الأسس التى استنتجتوا على أساسها، فيحق للاعب إنهاء التعاقد من طرف واحد بعد اانتهاء الموسم الرياضي 2019-2020.
2- هذا خطأ واضح من جانبك، وهذا هو المنصوص والمذكور في النقطة الثانية والثالثة والسادسة والثامنة من العقد الموقع بين النادي واللاعب.
3- لن يتم تطبيق بند الشرط الجزائي بقرار أحادي من اللاعب اعتبارًا من نهاية الموسم الرياضي 2019-2020، دون المساس بالحقوق الأخرى أي أن مبلغ 700 مليون يورو لا ينطبق في الحالة الحالية للاعب مع برشلونة.