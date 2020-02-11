والد «المولود 100 مليون» : فخور جدا وربنا يعين الرئيس علينا (فيديو)

أوضح أن ياسمين هي أول مولودة له، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 22 عاما، ووالدتها 20 تقريبا.

قال رمضان ربيع، والد المولودة ياسمين التي تعد رقم الـ 100 مليون في تعداد السكان في مصر، الثلاثاء إنه فخور جدا بما رزقه الله، متمنيا أن يرزق بـ “3 عيال” فقط ليستطيع تعليمهم وتربيتهم، وداعيا أن يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لوالد ياسمين المولودة الـ 100 مليون مع برنامج رأي عام الذي يقدمه تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد.

وردا على سؤال بشأن معرفته بكونه مولودته رقم 100 مليون، أجاب ربيع: “والله ما كنا عارفين والله ومكتب الصحة رن وعرفني وأنا فخور وفرحان إننا وصلنا 100 مليون وربنا يعين الريس علينا”

وأوضح أن ياسمين هي أول مولودة له، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 22 عاما، ووالدتها 20 تقريبا.

وتمنى أن يرزق رمضان ربيع بـ”3 عيال”، قائلا: “المفروض 2 أو 3 عشان العيشة ويقدر الواحد يعلمهم ويعيشهم ويدخلهم مدارس كويسة”

وأضاف : “أنا فرحان أن ياسمين كملت الـ 100 مليون”، مشيرا إلى أنه يعمل فلاحا

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، واللواء خيرات بركات رئيس الجهاز.



وكشف رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خير بركات، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان وصول عدد سكان مصر بالداخل لـ100 مليون نسمة أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى في قائمة المحافظات الأعلى لمعدلات الإنجاب خلال عام 2019، بعدد 221.2 ألف نسمة، وجاءت بعدها الجيزة بـ200.3 ألف.

وقال اللواء خيرت بركات ، إن مصر احتلت المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، في معدلات النمو المتسارعة خلال العام الماضي ، واحتلت المركز الـ4 بين دول العالم.



