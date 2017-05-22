والد الطفل يوسف: حالته مازالت حرجة والشرطة لم تصل للجاني

أحمد الدسوقى:أكد سامح العربى، والد الطفل يوسف الذى أصيب بطلق نارى بالرأس بميدان الحصرى، أن حالة نجله مازالت حرجة وغير مطمئنة على الإطلاق.وقال فى مداخلة تلفونية لبرنامج "كل يوم":" لم أعلم ماذا حدث حتى الآن"، مشيرا إلى أن الشرطة لم تصل لأى شيء.ولفت الى انه يفكر فى نقل ابنه للعلاج خارج مصر ولكنه

أحمد الدسوقى:

أكد سامح العربى، والد الطفل يوسف الذى أصيب بطلق نارى بالرأس بميدان الحصرى، أن حالة نجله مازالت حرجة وغير مطمئنة على الإطلاق.

وقال فى مداخلة تلفونية لبرنامج “كل يوم”:” لم أعلم ماذا حدث حتى الآن”، مشيرا إلى أن الشرطة لم تصل لأى شيء.

ولفت الى انه يفكر فى نقل ابنه للعلاج خارج مصر ولكنه ينتظر أن يصدر مخ الطفل أى إشارة، مطالبا الجميع بالدعاء لنجله.

وكان اصدقاء الطفل “يوسف” قد فوجئوا بسقوطه على الأرض أمام مطعم شهير بمنطقة الحصرى بمدينة ٦ اكتوبر، وقاموا بنقله إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وتبين إصابته بطلق بالرأس، وحالته حرجة حيث تم إيداعه بغرفة العناية المركزة.