والد الحايس: بلغونى أن ابنى شهيد وهناك تضارب في المعلومات

أحمد الدسوقى:
قال الدكتور علاء الحايس والد النقيب المفقود محمد الحايس، فى حادث الواحات، إنه يريد ان يحصل على ابنه سواء حياً او شهيداً، مضيفا :”مش عايزه يبقى في إيد الكفرة اللي ميعرفوش ربنا”.
وأشار خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، الى ان اسم والده ليس في قائمة الشهداء ولا المصابين، مؤكدا أن الاسرة تصبرعلى قضاء الله أيًا كان لكن علينا أن نعرف أين هو.
وأضاف:”هناك تضارب في المعلومات التي وردتني.. وتم إبلاغي بأن ابني استشهد وستقام له جنازة رسمية”.
وأعلنت وزارة الداخلية مساء الجمعة، من خلال بيان صادر لها، بورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ بعض العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها.
وأضاف البيان أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وخلال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.