والد الحايس: بلغونى أن ابنى شهيد وهناك تضارب في المعلومات

أحمد الدسوقى:قال الدكتور علاء الحايس والد النقيب المفقود محمد الحايس، فى حادث الواحات، إنه يريد ان يحصل على ابنه سواء حياً او شهيداً، مضيفا :"مش عايزه يبقى في إيد الكفرة اللي ميعرفوش ربنا".وأشار خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، الى ان اسم والده ليس في قائمة الشهداء ولا المصابين، مؤكدا أن الا

أحمد الدسوقى:

قال الدكتور علاء الحايس والد النقيب المفقود محمد الحايس، فى حادث الواحات، إنه يريد ان يحصل على ابنه سواء حياً او شهيداً، مضيفا :”مش عايزه يبقى في إيد الكفرة اللي ميعرفوش ربنا”.

وأشار خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، الى ان اسم والده ليس في قائمة الشهداء ولا المصابين، مؤكدا أن الاسرة تصبرعلى قضاء الله أيًا كان لكن علينا أن نعرف أين هو.