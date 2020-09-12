والدة مجند القطار : لن ولم أتقبل اعتذار الكمساري ورئيس القطار

قالت صباح والدة المجند عبدالله المعروف إعلاميا باسم مجند القطار إنها لن ولم تقبل اعتذار الكمساري ورئيس القطار فيما صدر منهما في حق ابنها.

وأضافت خلال لقاء مع وائل الإبراشي على قناة الأولي المصرية أنها تخيلت إن كان ابنها عبدالله لم يكن يرتدي البدلة الميري ماذا كان سيحدث معه، قائلة: “كان حصل إيه كان وقع و مات زي غيره”.

بينما أكد أخ المجند عبدالله أنه تقبل اعتذارهم و يلتمس لهم العذر حيث هناك ضغوط نفسية أو تعليمات بشأن تحصيل التذاكر ممن لا يحمل تذكرة . «سيدة القطار» : حضرت احتفالية تكريم بصحبة ابني الرابع المجند عبد الله

قالت صفية أبو العزم المعروفة إعلاميا باسم سيدة القطار إنها حضرت احتفال تكريم الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لها لوقوفها بجانب المجند عبدالله في واقعة قطار المنصورة.

وأوضحت أن التكريم كان أمس السبت.

وأكدت ابو العزم خلال اتصال هاتفي مع وائل الابراشي على قناة الأولي المصرية في حضور والدة الجندي عبدالله، أن وزير الدفاع قام بشكرها بشكل شخصي كما أنها كانت جالسة بجوار المجند عبدالله ، قائلة : كنت أنا و اولادي الأربعة على نفس الترابيزة.

وأشارت إلى أن ما قامت به لم يكن نفاق كما يتم تداوله بل كان شعور داخلي لديها.

وقالت: عبدالله خجول جدا و كان يجلس بكل أدب وكان الرد على قدر السؤال (عامل ايه يا حبيبي الحمدلله)، موضحة أنها لم تقوم باسترجاع ما حدث في القطار.

وكانت وزارة النقل قد أصدرت بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة الأربعاء، يتضمن الاعتذار عما حدث فيها وإحالة مرتكبيها للتحقيق.

وأكدت الوزارة اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

وشددت الوزارة على احترامها واحترام جميع العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة الى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكة الحديد ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكة الحديد المختلفة وأن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في غطار القانون وفي إطار احترام الراكب.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة علق على واقعة تجاوز أحد العاملين في وزارة النقل “كمسري قطار” خلال إحدى الرحلات، في حق أحد أفراد القوات المسلحة، كما أشاد بالسيدة التي أصرت على إنهاء الأزمة ودفع ثمن تذكرة الركوب

وقال المتحدث في بيان الخميس: “تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم”.

وأضاف: “القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين”.