والدة شيرين عبد الوهاب تستنجد بالرئيس لحماية ابنتها.. وشقيقها: بتشرب مخدرات ودخلتها المستشفى (فيديو)

استنجدت كريمة ابوزيد والدة الفنانة شرين عبدالوهاب، بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، لحماية ابنتها من الفنان حسام حبيب، وسارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبدالوهاب.

وقالت والدة شيرين عبدالوهاب: “بستنجد بيك أنت والرئيس من حسام حبيب وسارة الطباخ.. بعد الحفلة على طول روحنا البيت اتاريها هي كانت بتكلمه وقعدوا في الاستديو 3 أيام وهي عمالة تشرب هي وهو”.

وأضافت: “طلعت اتخنقت معانا واتخنقت مع بنتها وقالت لينا اطلعوا بره، بقولها ايه اللي جابوه هنا تاني، قالت أنا حرة أنا شيرين عبد الوهاب عشان هي طبعا مش دريانه وطردتني من البيت وطردت أختها”.

وتابعت والدة شيرين عبدالوهاب: “حسام راجع لشيرين بخطة عشان يستفرد بيها، وانا اترجيته عشان يبعد عنها، وهو دمرها قبل كده كتير، وبطلب منكم تحموها منه لأنه شر”.

بينما قال محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في نفس المداخله: “قانونًا انا سليم، وانا دخلتها المستشفي عشان بتشرب مخدرات وهما الاتنين شيرين وحسام حبيب بيتعاطوا مخدرات في شقة التجمع الخامس”.

وأضاف: “أنا روحت جبتها من الشقة دي وودتها المستشفي لأنهم هما الاتنين بيتعاطوا مخدرات وأنا تحت ايدي مستندات، والنيابة العامة دلوقتي بتحقق مع المستشفي اللي شيرين فيها والمستشفي قدمت الأوراق المطلوبة وهما اللي شهروا بيها وهما اللي فضحوها، وأنا مخدتهاش والناس المتخصصين في المستشفي هما اللي أخدوها”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حسام حبيب وسارة الطباخ بشأن تلك الاتهامات.

وكانت أنباء تتحدث عن دخول شيرين عبد الوهاب المستشفى إثر إصابتها برباط صليبي.