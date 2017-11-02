واقعة تحرش تطيح بوزير دفاع بريطانيا وتأتي بآخر

خالد بدر الدين اضطرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لتعيين وزير جديد للدفاع اليوم الخميس بعد استقالة حليفها مايكل فالون بعد انتشار فضيحة تحرش جنسى بعد أن اعتذر عن لمسه ركبة مذيعة راديو أكثر من مرة في عام 2002.عينت تيريزا ماي فى منصب وزير الدفاع جافين ويليامسون (41 عاما) وهو نجم صاعد

خالد بدر الدين

اضطرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لتعيين وزير جديد للدفاع اليوم الخميس بعد استقالة حليفها مايكل فالون بعد انتشار فضيحة تحرش جنسى بعد أن اعتذر عن لمسه ركبة مذيعة راديو أكثر من مرة في عام 2002.

عينت تيريزا ماي فى منصب وزير الدفاع جافين ويليامسون (41 عاما) وهو نجم صاعد في حزب المحافظين الذي تتزعمه وذلك بعد ساعات من استقالة فالون الذى اعتف بأن سلوكه في السابق كان ”دون المستوى الرفيع الذي نشترطه للقوات المسلحة“،

واضطرت ماي التي أضعفها خسارة الحزب الأغلبية في البرلمان في انتخابات يونيو الماضى للتحرك سريعا لمواجهة الموقف ويحمل الكثير من المحافظين رئيسة الوزراء مسؤولية خسارة الأغلبية.

وذكرت وكالة رويترز أن فضيحة التحرش التي يتسع نطاقها تهدد بإضعاف ماي أكثر وذلك إذا أدت مزاعم أخرى ضد المحافظين ومنهم نائبها داميان جرين إلى مزيد من الاستقالات.

وصعد ويليامسون- الذي انتخب لعضوية البرلمان للمرة الأولى في 2010- سريعا داخل حزب المحافظين وكان من كبار مساعدي ماي ولكنه ليس لديه خبرة سابقة بالقوات المسلحة البريطانية وفقا لبياناته الشخصية على الإنترنت.

وأمرت تيريزا ماي أيضا بالتحقيق في تقرير ذكر أن أحد وزرائها طلب من سكرتيرته شراء أدوات جنسية واتهام آخر بأن نائبها جرين أتى بسلوك غير لائق تجاه امرأة شابة لكنه نفى ذلك.