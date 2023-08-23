واشنطن: مقتل بريجوجين لو تأكد سيشكل ضربة قوية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنه مقتل زعيم “فاجنر” يفجيني بريغوجين، سيشكل ضربة قوية لمجموعته.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية عن مسؤول في البنتاجون، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أنه ليس لديها أي تأكيد حاليا بشأن مقتل زعيم “فاجنر” يفجيني بريغوجين، وذلك بعد تواتر أنباء عن تحطم طائرة خاصة كان بريغوجين على قائمة ركابها.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن مسؤول في (البنتاجون) القول “رأينا التقارير بشأن مقتل زعيم فاجنر، لكن ليس لدينا أي تفاصيل أو تأكيد حاليا وسنواصل مراقبة الوضع”.



وأضاف أن مقتل بريجوجين، إذا تأكد، فلا شك أنه سيشكل ضربة قوية للمجموعة، مؤكدا أن “من المبكر تقييم حجم الأثر الذي سيخلفه مقتله على مستقبل المجموعة”.



وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إحاطة بشأن تحطم الطائرة.



وذكر مجلس الأمن القومي الأمريكي أن “مقتل قائد مجموعة فاجنر إذا تأكد فلا ينبغي أن يفاجئ أحد”.



وكانت هيئة الطيران الروسية أفادت بأن بريجوجين كان من ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت شمال موسكو مساء اليوم.